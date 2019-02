Rekordnedbør i Vesterålen

Andøy

Den eneste stasjonen som ikke har satt rekord, er målestasjonen på Kleiva. Det var likevel den som målte mest nedbør i år.

Kleiva

På Kleiva kom det 336,1 millimeter nedbør i februar. Det er likevel litt bak rekorden på 355,4 millimeter fra 1975.

Andøy

På Andøya kom det 228,5 millimeter nedbør i år. Det er drøye 20 millimeter mer enn den forrige rekorden på 207,2 fra 1993.

Sortland

1993 er for øvrig et år som går igjen ved flere av stasjonene. Den forrige rekorden for Sortland var også fra 1993 på 250,2 millimeter. Den ble grundig slått i år, ed 287,5 millimeter.

Bø

Målestasjonen i Bø er ganske ny. Den ble satt i drift i 2003. I år ble det målt 140,6 millimeter nedbør i februar. Det er ny rekord med god margin.

Den forrige rekorden var 79,5 millimeter nedbør fra februar 2015.

Alsvåg

Ved målestasjonen i Alsvåg ble det målt 231,1 millimeter nedbør i år.

I klimaportalen til Meteorologisk institutt får man opp at det er ny rekord. Den forrige rekorden var på 229,5 millimeter fra 1993.

Men klimaportalen gir bare data fra 1985 for denne målestasjonen. En sjekk med Meteorologisk institutt viser at det i 1975 ble målt hele 340,1 millimeter nedbør ved stasjonen i Alsvåg.