Carl I. Hagen til Vesterålen

Andøy

Andøy Frp har invitert partiets utdanningskomite til Vesterålen. Lokallaget ønsker at partiets representanter Hagen og Steffensen blant annet skal møte ulike kompetansebedrifter og -miljøer.

- Vi skal besøke Kystvakten på Sortland, opplæringskontorer på både Melbu og Sortland, LNS-konsernet, Åse Montesorriskole og kompetansemiljøet på og rundt Andøy Space Center, sier Halvar Rønneberg, førstekandidat til Andøy Frp til VOL.

Samtidig ønsker Frp å møte medlemmer, sympatisører og andre som ønsker å bli kjent med partiet, og inviterer til et møte i kommunestyresalen på Andenes på kvelden den 14. mars.

- Det legges opp til et sterkt fokus på utdanning og rekruttering i Vesterålen. Under disse to dagene skal både grunnskoler og videregående skoler få besøk, da vi mener det er viktig å ha fokus på dette viktige temaet for oss som bor i regionen, utdyper Rønneberg.

Han er derfor meget glad for at Fremskrittspartiets to medlemmer av stortingets utdanningskomite, Carl I. Hagen og Roy Steffensen, som leder komiteen, har takket ja til invitasjonen.



Alle lokallagene av Frp i Vesterålen vil også være representert.