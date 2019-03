Beste torskeuka til nå

Andøy

Selv om det også var noe dårlig vær i forrige uke, ble det likevel fisket mye torsk.

Norges råfisklag melder at det i hele Nord-Norge ble landet 11.200 tonn torsk. Det er det største kvantum per uke til nå i år, men likevel en del bak fjoråret.

Øksnes på torsketoppen

– Vi har hatt 3 uker etter hverandre med dårlige driftsforhold der årets omsetning har vært langt lavere enn til samme tid i fjor. Råfisklagets totalomsetning pr uke 9 er dermed litt lavere enn forårets. For norske båter er det en reduksjon på vel 200 millioner kroner, skriver Råfisklaget i sin ukentlige fangstrapport.

I Vesterålen ligger man nå rundt 5.000 tonn bak fjoråret i levert kvantum rundvekt.

Øksnes på toppen

Hittil i år er det landet 15.408 tonn torsk i Vesterålen. Øksnes ligger på toppen med 7.512 tonn. I Andøy er det levert 6.365 tonn.

I Bø er det landet 643 tonn torsk, mens det i Hadsel er landet 885.727 tonn fra trålere.

Verdi og pris

Torsken som er landet i Vesterålen har en samlet verdi på 325,993 millioner kroner.

Prisene holder seg fortsatt godt over fjoråret. Snittprisen i Vesterålen i uke ni var 31,10 kroner per kilo. Men Vesterålen er ikke lenger prisledende.

Både Lofoten (Salten (31,28 kroner per kilo) og Vest-Finnmark (31,18) kroner per kilo betalte bedre for torsken enn det man gjorde i Vesterålen.

Nesten 100 tonn i en fangst

Uke ni ga også noen svært store fangster utenfor Vesterålen.

På Myre ble landet en snurrevadfangst på 98,8 tonn. Den var det Myre-båten «Kamilla Grande» som stod for. Det aller meste av fangsten var torsk.

Det meldes også om en garnfangst på 29,9 tonn på Myre.

I Andøy var den største snurrevadfangsten på 50,5 tonn (Andenes) og den største garnfangsten på 19 tonn (Bleik).

Nordmela kan skryte av den største linefangsten med 7,5 tonn, så vidt foran Stø som hadde en linefangst på 7,4 tonn.

Stø hadde til gjengjeld den største juksafangsten på 5.600 tonn.