Nordlyset lyste opp ildfest

Andøy

Ildfesten ble arrangert for fjerde år på rad i Bø på yttersida av Andøya. I regi av overnattingstedet Marmelkroken ble det i år et nedskalert arrangement til forskjell fra fjorårets, hvor de profesjonelle irske ildkunstnerne LUXe fra Irland sto for fantastiske ildskulpturer. Da invitert som en del av kultursamarbeidet i Vesterålen.

Men selv om formatet var mindre i år, så kunne yttersida denne gangen by på egen lyskunst i form av et nordlys som skinte om kapp med de brennende skulpturene under den stjerneklare kvelden.

– Det handler om at folk kommer seg ut og møtes på denne tiden av året, og at vi markerer at mørketiden er over. Når ild, bål, folk og barn, og nordlys møtes blir det magisk sier Lisbeth Seppola, eier av Marmelkroken, og initiativtager til dette som er i ferd med å bli en årlig tradisjon.