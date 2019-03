TIL-Glimt på Bleik i juli

Andøy

SPK Høken gjentar suksessen med «Slaget om Nord-Norge» fra 2016. Den gangen samlet de 1.000 publikummere til sommerkamp mellom Tromsø og Bodø Glimt. Helga 27. og 28. juli braker det løs med et nytt oppgjør på Ressegrava på Bleik.

– Vi mener det er for galt at hele Nord-Norge skal leve i uvisse om hvem som er landsdelens beste fotballag. Både Tromsø og Bodø Glimt har ringt oss ned siden uavgjortkampen 1–1 i 2016. De ville ha revansje, smiler Høkenleder Stein Hansen. Denne gangen forespeiler han både ekstraomganger og straffesparkkonkurranser for å få det avklart.

– Både Tromsø og Bodø Gllimt mener de er best, og kommer til Bleik for å vinne, fortsetter han. Kampen spilles helga 27.- eller 28. juli. Hvilken av de to dagene det blir er ennå ikke helt avklart, sier Hansen.

– Gamsten gleder seg

Bror Olsen fra Bleik som var sterkt involvert i arrangementet i 2016 for Høken, er nå administrativt ansatt i TIL.

– Jeg jobber nært opp mot spillerne hver dag, og de gleder seg til å komme tilbake til Bleik. Morten Gamst Pedersen og kaptein Simen Wangberg hilser. De har store forventninger til helga, sier Olsen. Planen er å legge en treningssamling til Bleik.

– Det flys inn en tropp på 30 spillere fra hvert lag. Dette er siste helga før sesongstart 4. august, sier Olsen.

Håper på fotballskole

Hansen håper at Høken kan gjennomføre en fotballskole med elitespillerne fra TIL og Glimt som instruktører.

– Det er en flott anledning til å møte spillerne på nært hold. Vi tenker at treningene som kjøres på Bleik blir åpne for alle å se. Det blir flott for de lokale å oppleve tippeligalag på nært hold, og se hvordan de trener. TIL-spiller Lasse Nilsen fra Bleik er en av dem som kan vise intensiviteten fra treningen som hører hjemme på elitenivå, sier Hansen. Han ser fram til å promotere begivenheten de neste fire-fem månedene.

– For tre år siden fikk vi greie på at TIL og Bodø Glimt ville komme på kortest mulig varsel. Denne gangen har vi god tid. Vi slipper nyheten nå, slik at folk kan tilpasse helga i forhold til ferieplanene sine. Så kommer vi tilbake for å fortelle om kampen spilles på lørdag eller søndag når det er avklart, avslutter Hansen.