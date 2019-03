Børje ble Norgesmester i «old boys-svømming»

Andøy

Edvardsen, som tidligere har vært på landslaget og som tok sitt første individuelle NM-gull i 2007, ble klokket i mål på 53.54. Det holdt til en klar seier.

– Jeg er godt fornøyd, selv om jeg var et par sekunder unna min personlige rekord. Men jeg klarte å komme under 54 sekunder og ble dermed åtte tideler bedre enn i fjor, forteller Edvardsen til VOL.

Taktikken for å vinne, som ble fulgt til punkt og prikke, var meislet ut på forhånd.

– I den alderen jeg er nå, er man alltid spent på formen før en konkurranse. Målet var gjøre unna de 50 første meterne uten å bruke for mange krefter, slik at jeg hadde mer å gi på de siste 50. Det klarte jeg å gjennomføre, forteller Edvardsen til VOL.

Fortsatt konkurranseinstinkt

41-åringen lyktes med taktikken. Selv om han ikke konkurrer på samme nivå som tidlige, innrømmer han at konkurranseinstinktet fortsatt gjør seg gjeldende.

– Det er det samme. Jeg konkurrerer hele tiden mot meg selv, som jeg også gjorde da jeg var aktiv. Selv om det er på et litt lavere nivå, har jeg fortsatt ambisjoner om å gjøre det bra. Det er også årsaken til at jeg legger ned et godt stykke arbeid i treningsarbeidet. Dersom jeg ikke hadde vært motivert, ville jeg ikke holdt på, forklarer han.

Stafettgull

Edvardsen representerer Tromsø under NM Masters, som for øvrig finner sted i Bergen og har rundt 600 deltakere.

– Jeg svømte for Tromsø da jeg var aktiv og kjenner mange i miljøet. Vi er en gjeng som har trent mye sammen opp gjennom, og derfor er det naturlig å representere Tromsø under NM Masters, sier han.

I tillegg til det nevnte 100-meter gullet, har han også rukket å ta et stafettgull med Tromsø, på 4 X 100 meter fri.

Det er fire år siden Edvardsen begynte å konkurrere i Masters-klassen. Han prøver å trene så mye som mulig, og ønsker å fortsette å konkurrere på «old boys»-nivå, så langt det lar seg gjøre.

– Med tanke på at jobb og familie krever sitt, vil det gå litt opp og ned. Så lenge jeg er motivert, kommer jeg til å holde på, sier han.

Vil sette ny rekord

Etter to gullmedaljer så langt i mesterskapet, har Edvardsen allerede levert til bestått og vel så det. Søndag er det nye muligheter til medalje, da distansen 50 meter fri står på programmet.

– Det kommer litt an på banketten i kveld. Men siden det er jeg som har rekorden på 50 meter fri, bør jeg være i god nok form til å senke den noe, slår Børje Edvardsen fast