Linnea tatt ut på J16-landslaget

Andøy

Landslagssjef Harry Hansen, tok nylig ut en tropp til Develop-turnering, der de skal møte henholdsvis Luxembourg, Makedonia og Georgia i slutten av mars. Sollvoll Laupstad, som snart forlater moderklubben Morild og drar til Bergen for å gå på skole og spille for nevnte Arna-Bjørnar fra høsten. I vårsesongen skal hun derimot være på lån til Harstad-klubben Medkila.

Solvoll Laupstad er ikke den eneste vesterålingen som ble tatt ut i en landslagstropp i fotball nylig, for det ble også 14 år gamle Moutaz Ali Alzubi. Han reiser til Sarpsborg i slutten av måneden, der han slutter seg til G15-troppen for Norges skyggelandslag.

– Som med jentene så er dette første gangen spillerne født i 2005 er inne på et nasjonalt tiltak, så ekstra gratulerer til dem. 2004-gutta opplever for første gang å bli plassert i en tropp som enten heter landslag eller skyggelandslag. Det er et signal om at ting begynner å spisse seg til. Første offisielle landskamper for kullet er bare noen uker unna, og vi begynner å forberede inn mot det, sier fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland til Norges Fotballforbunds hjemmeside.

Han forteller videre at målet med samlingen primært er å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber bedre i hverdagen. Temaet for samlingen, ifølge Grøttland, er forsvarsspill, både for guttene og jentene.

– Og dette trener vi på fordi vi vil spille minst mulig i forsvar når vi spiller med flagget på brystet. For å si det det enkelt: Jo bedre vi er i forsvar, jo raskere vinner vi ballen og jo oftere får vi muligheten til å angripe, slår Håkon Grøttland fast.