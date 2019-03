Andøy

Turen starter ved avkjørselen til Kobbedalen, drøyt én kilometer vest for Bjørnskinn kirke. Det er mulighet for parkering like etter avkjørselen, lover turlederne.

– Derfra går vi på skogsveien langs østsida av dalen forbi Storhaugen og opp til Nedre Kobbedalsvatnet. Det vil bli mulighet for bål/grilling ved vatnet, så de som ønsker det kan ta med mat til å lage på bålet. Turen tar 3-4 timer, inkludert gode pauser, heter det i en pressemelding fra turlaget.