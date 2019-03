Satser på 10-årsjubileum for «Andøya på langs»

Andøy

Det populære skirennet ble arrangert for første gang i 2009, og går fra Skarsteindalen og Dverberg til Åse.

– Forutsetningen for å arrangere er at vi må ha gode vinterforhold på hele Andøya og i tillegg må det passe bra med værforholdene, sier Matz Abrahamsen i arrangementskomiteen. Han opplyser at slik snøforholdene er nå, så ser det relativt bra ut med tanke på å få avviklet «Andøya på langs» i jubileumsåret.

– Men det er bare akkurat. Vi skal sjekke terrenget de nærmeste dagene, sier han og legger til at komiteen har hatt jevnlige møter det seneste året for å planlegge årets utgave av den flotte familiedagen skirennet er.

– Vi vil komme tilbake med oppdatert informasjon, sier han, og legger til at det som peker seg ut som aktuelle søndager å avvikle årets arrangement er 24. mars, 7. april og 14. april.

– Det er flere forhold som skal vurderes. Dette er ikke lett, men komiteen er alltid optimistisk, slår Abrahamsen fast på vegne av SPK Høken, Dverberg IL og Åse IL.