Utelukker ikke at Avinor-krav vil gi økte Evenes-kostnader

VOL skrev i forrige uke om et brev fra Avinor til Samferdselsdepartementet der Avinor skriver at Forsvarets etablering på Evenes gjør at Avinor må investere for flere hundre millioner kroner man ellers ikke ville hatt behov for å gjøre.

VOL spurte derfor Forsvarsdepartementet om disse kostnadene er inkludert i totalsummen for oppbyggingen på Evenes som er beregnet til fire milliarder kroner.

Departementet har brukt lang tid på å svare, men onsdag ettermiddag kom svaret. Av det fremgår det at noen av kostnadene er inkludert, men at man ikke utelukke økte kostnader.

– Det er satt av beløp i den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) til en rekke ulike tiltak. Flere av disse tiltakene nevnes i Avinors brev (eksempelvis støyreduserende tiltak og felles avisingsplattform). Dette er estimater som inngår i det totale kostnadsanslaget for utbyggingen av Evenes. Arbeidet med rammevilkårene i reguleringsplanen og driftskonseptet vil gi svar på de økonomiske konsekvensene for Forsvaret og Avinor. Dersom det viser seg at disse tallene er høyere enn tidligere beregnet når arbeidet med begge er ferdigstilt, og vi har ytterligere erfaringsgrunnlag og detaljeringsnivå utover det som ligger til grunn i KVU, vil Forsvarsdepartementet vurdere hvordan en slik situasjon skal håndteres. Totalrammen for Evenes innbefatter også en margin for usikkerhet som kan benyttes for å håndtere kostnader utover det som er beregnet for de nevnte tiltakene, skriver kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i en epost til VOL.

Reguleringsplan

Nordøen skriver at Kommunal og moderniseringsdepartementet planlegger å sende reguleringsplanen for Evenes ut på offentlig ettersyn i løpet av første kvartal i år.

– Arbeidet med et driftskonsept vil etter planen ferdigstilles før sommeren. Det gjenstår derfor utfordringer på Evenes som forsvarssektoren og Avinor i fellesskap må finne løsninger på. Dialogen med Avinor oppleves som god, og vi jobber videre med å utrede forhold som skal sørge for en effektiv drift for begge parter, skriver Nordøen.