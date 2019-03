Starter opp reguleringsplan for «The Whale»

Andøy

I et brev til et førtitalls-mottakere skriver selskapet at formålet med planen er å legge til rette for etablering av nytt museum og opplevelsessenter.

– Temaet for anlegget er «hval». Planen skal legge til rette for god arkitektur i samspill med omkringliggende natur og bebyggelse. Trafikale utfordringer med tanke på adkomst og parkering skal også løses i planarbeidet. Intensjonen er at anlegget skal bli en naturlig del av Andenes sentrum, og berike stedet for både beboere og tilreisende, heter det i brevet.

Området som omfattes av planen er på 65 dekar, og er i dag regulert til industri med fareområde samt friluftsområde, en plan vedtatt i 1983.

– Denne planen er ikke lengre aktuell, og tidligere tankanlegg på tomta er fjernet, heter det i brevet.

Det åpnes også for at det kan etableres bro ut til Ravneholmen, som er avsatt til friområde og småbåthavn.

Trenger ikke konsekvensutrede

I brevet står det at planmyndighet, som er Andøy kommune, har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

– Tiltak på Ravnholmen er i strid med overordnet plan, og inngår i vedlegg II i KU forskriften. Tiltaket kunne vært utredningspliktig dersom kommunen vurderte at det var i konflikt med marint verneområde. Etter dialog med Fylkesmannen er det konkludert med at det ikke er konflikt mellom disse planene, og dermed ikke behov for konsekvensutredning, heter det i brevet.

