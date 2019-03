– Europa har behov for 140.000 piloter

Andøy

Granlund presenterte planene for en pilotskole i Andøy for Roy Steffensen (Frp), som er leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Konkurransedyktig

Granlund sa at alt ligger til rette for at Norge kan skape mange nye arbeidsplasser innenfor utdanning av piloter.

Stikker kjepper i hjulene for flyskole i Andøy: Regjeringen vil ikke gi studielån til utenlandske pilotstudenter – Det er per nå ingen planer om å endre regelverket slik at utenlandske studenter uten tilknytning til Norge kan få støtte, sier statssekretær Rebekka Borsch (Venstre). Regjeringen vil dermed ikke endre reglene som kan åpne for flyskole i Andøy.

– Det er ikke merverdiavgift på utdanning i Norge. Det gjør at vi er konkurransedyktige på pris. I tillegg har vi god tilgang på flyplasser med lite flytrafikk. I Europa er det nesten umulig å drive pilotutdanning på grunn av tett flytrafikk, sa Granlund.

– Stort behov

Granlund sa at behovet for piloter er stort, både i Norge, i Europa og på verdensbasis.

– Europa trenger 140.000 nye piloter de nesten 18 til 20 årene. Dette kan skape mange hundre arbeidsplasser i Norge. Om det blir skole på Andenes, vil det gi 70 til 90 arbeidsplasser, sa Granlund.

I gang til høsten?

Granlund sa videre at de kan være i gang med å utdanne 40 til 60 studenter innen seks måneder og at flytrening kan komme i gang fra sommeren 2020.

– Men det er avhengig av at vi får til en studiefinansiering. En pilotutdanning koster rundt 1 million kroner, og i dag må utenlandske studenter betale dette selv. Norske studenter kan få lån i Lånekassen. Etableringen på Andøy vil vi kun gjøre dersom vi kan få studenter fra EU til Norge, sa Granlund.

Han understreket at Pilot Flight Academy ikke søker om støtte til etableringen.

– Vi ber ikke om en krone til oss selv, kun at studiefinansieringen kommer i orden, sa Granlund.

100 millioner

Pilot Flight Academy har investert 100 millioner kroner i pilotskolen og har 14 fly og tre flysimulatorer. Ytterligere 13 fly og tre nye flysimulatorer er bestilt.

Enstemmig fylkesting stemte for pilotutdanning på Andøya flystasjon Sist uke besøkte Pilot Flight Academy fylkestinget og fortalte om planer om pilotutdanning på Andøya flystasjon. I dag vedtok fylkestinget enstemmig å støtte planene.

Skolen ble etablert i 2008, og er ifølge Granlund nå den største pilotskolen i Norden og blant de fem største i Europa.

– Treningen våre studenter får i simulator, gjør at de kan gå rett ut i jobb etter utdanning. Det gjør at det vil være liten risiko ved å gi disse studentene lån, sa Granlund.

– Ikke omstillingsmidler

I et brev til Andøy kommune ber Granlund om hjelp til å komme videre i arbeidet med studiefinansieringen.

– Vårt spørsmål er derfor nå til Andøys ordfører og til ledelsen i Samskap; Vil Andøy kommune og Samskap kunne bidra til å delta i en garantiordning eller på andre måter, gjerne via omstillingsprogrammet for Andøy, til å få på plass en garantiordning for studiefinansiering av pilotstudenter, skriver Granlund i brevet.

Ordfører Jonni Solsvik var også til stede i Oksebåsen fredag.

– Vi har avklart at vi ikke kan bruke omstillingsmidlene til dette. Da gjenstår muligheten for å gi en ordinær kommunal garanti, men også her det krav som stilles. Garantien kan ikke gå ut over lovpålagte oppgaver som skole og helse, sa Solsvik.

– Vi ønsker at man finner en langsiktig løsning, og det er en oppgave for regjeringen. Dette er en sak det ikke er lett å løse og det er mer enn en bagatell som skal til for å løse denne saken, sa Solsvik.