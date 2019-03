Her treffer og bommer Thomassen

Andøy

Rakett- og satellittbase

Vi legger turen innom Andøya Rakett- og satellittbase, der stasjonssjefen orienterer om virksomheten. Rakettskytefeltet er blitt europeisk hovedutskytingsbase for større raketter, for værobservasjoner og kommunikasjon, hav- og miljøovervåking i hele Nord-Atlanteren, Barentshavet og arktiske strøk.

Andøya Space Center har levert en søknad til regjeringen om 1,3 milliarder kroner i kapital og vil skyte opp den første satellitten i 2020.

Mener det haster med satellittbase – Kan bli kjernen i et norsk romeventyr – Oppskyting av små satellitter er et nytt romkappløp, sa Odd Roger Enoksen under presentasjonen av Andøya Spaceport i Oslo Onsdag. Og dette kappløpet vil Norge vinne.

Kvalsenter

Første stoppested er Vesterålen Hval- og kultursenter, som fortsatt holder til i det nedlagte fiskebruket der det hele startet med Hvalsafari i 1988. Forskjellen er imidlertid påfallende.

I 1991 spådde Torstein om Andøy i 2020: – Hadde blitt skremt om jeg hadde truffet bedre – Det er artig at en god del av min fremtidsvisjon for Andøy-samfunnet ser ut til ha blitt – eller er i ferd med å bli realisert, sier Torstein Thomassen fra Storslett i Troms.

Senteret er slått sammen med Polarmuseet, og utvidet med flere bygg i samme stil som de gamle, og har tatt i bruk fyrtårnet som er blitt en populær utkikkspost for de mange besøkende som ønsker å speide etter hval med kikkert fremfor å dra ut med båt. Et stort kubelignende hus med glassvegger hører også med til senteret. Det er forsknings- og informasjonssenteret ved anlegget. Det består av en hypermoderne utstillingsdel med et stort og flere mindre gallerier, i tillegg til en forskningsavdeling med laboratorier, auditorier og undervisningslokaler. Midt i kube-bygget finner vi den europeiske dokumentasjonsbasen for sjøpattedyr og havmiljø i de nordlige farvann; med et enormt video-bibliotek for film og litteratur, samt lesesal med dataskjerm på hver plass.

Aksjeselskapet The Whale er opprettet og arbeider nå med å etablere en helt ny turistattraksjon i Andøy.

Fra kronjuvelene i Tower til The Whale: Designteam i verdensklasse skal jobbe med «The Whale» Torsdag kommer representanter Ralph Appelbaum Associates (RAA) til Andenes for å møte styret i The Whale. Det skal også avholdes en åpen workshop torsdag kveld.

Landbasert oppdrett

Flere steder kan jeg også observere store landbaserte oppdrettsanlegg i form av store basseng-tanker. Ved hjelp av moderne teknologi pumpes rent sjøvann inn fra store dyp langt ute, og disse anleggene er både sjukdoms- og rømningssikre. Utslippsvannet renses 100 prosent før det havner ut i sjøen igjen.

Andfjord Salmon hentet nylig inn 150 millioner kroner i kapital. Selskapet vil starte med bygging av anlegget på Kvalnes i år, og ha fisk i tankene neste vår.

Disse har investert 150 millioner i Andfjord Salmon Andfjord Salmon AS har fått på plass kapitalen etter utvidelsen på 150 millioner kroner. Blant aksjonærene finner vi flere kjendiser.

Golfbane

Etter hvert som de kvikner til kan de ta et slag golf ved Stave-Skogvoll, eller tennis på banen ved Nordmela-Børra i sommerhalvåret.

Bleik golfstrømbane er etablert med ni hull. Tennisbanen på Nordmela/Børra er det ikke blitt noe av.

Godkjent golfbane – Du kan si at Høken nå har fått en godkjent bane, sier Pål Melbye i Norges golfforbund, etter at forbundet har gjort en såkalt «sloperating» av golfbanen på Bleik.

Her bommet Thomassen

Vi passerer en annen av øyas stoltheter: «Andøy Havsanatorium» i Høyvika, som årlig besøkes av tusenvis av pengesterke nordmenn og andre europeere.

Høyvika er et populært tursted på Andøya, men noe havsanatorium er ikke etablert.

Den velrennomerte arktisk-aromatiske multelikøren fra Andøya har fått verdensry, og konkurrerer hardt med den finske Lakka-likøren om å være verdens mest solgte.

Det produseres ikke multelikør i Andøy.

Fullforedlet fiskemat fra Andøy selges nå på de mest fasjonable restauranter i alle de forente europeiske stater. Det samme gjelder foredlet vare i form av røket laks, kveite og salt torsk.

Andøy er en stor fiskerikommune, men mesteparten av fisken selges videre som ferskfisk eller saltfisk.

Jeg leser: «Folketallet i Andøy krets... har nå passert 7.500, et nivå vi må helt tilbake til 1980 for å finne. Det laveste innbyggertall hadde kommunen i 1995, med knappe 6.000 innbyggere.

Per 1. januar 2019 var folketallet i Andøy 4.771. Andøy krets av Vesterålen kommune er det heller ikke blitt noe av.

Kraftig fall i Andøy og Øksnes: 64 færre vesterålinger Folketallet falt kraftig i Andøy og Øksnes i fjor. Oppgang i Sortland og Hadsel til tross: Det ble 64 færre innbyggere i Vesterålen i fjor.

Mange rusler også rundt på det øvrige havneområdet og beskuer det velholdte, gamle havnemiljøet, med gamle bygninger, eldre og nye båter side om side mellom de lange moloene. I indre del av havneområdet ligger et kombinert innebygget bølgebasseng og et stort undersjøisk akvarium som viser alle fiskeslag i de nordlige havområder; både de nålevende og de som ble utryddet i vill tilstand før år 2000.

Det er planer for å utvide havna på Andenes for nær en halv milliard kroner, men noe undersjøisk akvarium er ikke planlagt.

Kulturmidler ble også brukt til å sette i gang det som har utviklet seg til Europas største og mest spennende havseilregatta; Nordishavsregattaen som hvert år åpner sommerens Havfiskefestival.

Thomassen mener at Andøy her har noe å lære av sykkelmiljøet på Andørja og og Arctic Tour- suksessen.

