– Vil gi en enklere klubbhverdag for alle

– Kvalitetsklubb som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund, skriver Norges fotballforbund på sin nettside.

Kvalitetsklubbordningen er delt opp i tre nivåer.

– En kvalitetsklubb er opptatt av god organisering og struktur. Man setter verdier høyt, har fokus på rekruttering og trygghet og glede for barna. Klubben har orden på økonomi og har gode planer, sier Karin Berg Ørbeck, som er klubbutvikler i Hålogaland fotballkrets.

Hun mener at Andenes IL vil komme i mål med jobben.

– Her er masse dyktige folk, så jeg har stor tro på at klubben får det til. Det er viktig at klubben har et samfunnsoppdrag og et samfunnsansvar og er driftet på en ryddig måte, sier Berg Ørbeck.

– Mye er på plass

Norvoll leder gruppen som skal få prosjektet i havn. Det skal hun gjøre sammen med Sunniva Schaug og Per-Erik Larsen.

– Mye er gjort allerede. I 2014 vedtok klubben en sportsplan. Vi har en handlingsplan, organisasjonsplan og vedtekter. Nå gjelder det å få det strukturert, sier Norvoll.

– Hva vil dette bety for klubben?

– Klubben vil bli mye mer synlig, blant annet med ny nettside. Det vil også gi en enklere klubbhverdag for alle. Foreldrene vil vite hvor de finner skadeskjema dersom noe skjer, og vi vil ha alt av rutiner og instrukser på plass, sier Norvoll.

Hun sier at klubben kan bli ferdig med jobben i løpet av året.

– Vi gleder oss og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Norvoll, som har ledet klubben i flere år.