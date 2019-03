Ingvild Schønfeldt på toppen

Andøy

Et stolt nyetablert parti hadde fredag nominasjonsmøte på Andenes.

- Det er ganske godt gjor at vi stille med liste med ni navn etter at vi hadde etableringsmøte med Kristoffer Ellingsen fra Rødt Sortland for to uker siden, sier Lena Spjelkavik. Hun legger tli at det har enkelt å få folk til å si ja til å være på lista. Ingvild Sveen Schønfeldt er listetopp.

- Jeg har bakgrunn fra Arbeiderpartiet i mange år, men synes de har beveget seg litt langt til høyre. Etter å ha gått økologisk landbruk ble jeg rekruttert over til Rødt av professoren min. Jeg synes Bjørn Moxnes gjør en god profil for Rødt sentralt. Han er flink til å stille kritiske spørsmål, sier hun. Schønfeldt er kumulert på toppen sammen med Marianne Mathisen på andre plass.

Hun er frisør og bosatt på Nordmela, men har bakgrunn fra Rødt Finnmark etter å ha bodd i Lakselv.

- Vi er særlig fornøyd med skoleelevene som streiket for klimaet. Det støtter Rødt, sier Mathisen. Schønfeldt sier at partiet foreløpig har vært opptatt med å sette sammen ei liste innen fristen. De vil senere presentere partiiprogrammet sitt.

- Vi har satt ned noen punkter som vi skal jobbe videre med. Det er miljø, bolyst, ungdom, integrering, fokus på ensomhet, helse, rus, tannhelsetjeneste og beredskap, sier Schønfeldt. Spjelkavik sier at de er et parti for hele Andøy, og er godt representerter fra ulike yrkesgrupper, hele kommunen og aldersspredning. Mathisen sier at de kommer til å gjennomføre en valgkamp uten plastikk.

- Vi skal ikke bruke ballonger og slikt som det blir liggende rester av i gatene når festen er over, sier hun.

Rødt Andøy

1. Ingvild Sveen Schønfeldt, 1963, Andenes

2. Marianne Mathisen, 1966, Nordmela

3. Eva Asperheim, 1962, Andenes

4. Liv Alsing, 1954, Andenes

5. Kim Robin Bentsen, 1988, Andenes

6. Trym Lind-Hansen, 1991, Andenes

7. Karianne Pettersen, 1981, Skarstein

8. Benedikte Sørensen, 1991, Andenes

9. Lena Spjelkavik, 1980, Saura