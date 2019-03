Ørntuas I Primus ble norgesmester

Andøy

NM-vinter for fuglehunder er nå avgjort. Prøveleder Liv Jorunn Karlsen opplyser at det var kun to hunder som hadde godkjent fuglearbeid i første runde. Det viste seg at det var de mulighetene de fikk. Dermed endte Ørntuas I Primus med eier Frode Auan fra Bodø som norsk mester i år med 1 VK. Andre plassen gikk til G-Tjikkom av Miessavarri til Ronny Jørgensen fra Tromsø med VK2.

- Det var flotte fohold når vi startet i Lovika i morges. Fuglene var vekk. Det var mange hunder med gode søk som kunne ha fått premiering, men det ble bare de to som fikk fuglearbeid, sier Karlsen. Det ble kjørt totalt tre runder. Åtte av de 18 finaledeltakerne gikk videre til andre runde. De samme ble også med i tredje runde.

- Vinneren fikk førstepremien på fuglearbeid med reis og ingen anmerkninger, sier Karlsen. Dommere var Frank Gunnar Bjørn og Terje Tvedt