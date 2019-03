Tøffe tak i fuglehund-NM

Andøy

Totalt har 554 hunder deltatt i NM vinter for fuglehunder arrangert av Harstad og Vesterålen fuglehundklubb. 199 av disse går i VK (vinnerklassen). Etter å ha gått innledende runder fredag, gikk 60 videre til semifinale på lørdag. Her var det tre vesterålinger som deltok, men verken Reidar Håheim og Hadseløyas Azzo fra Leknes, Johnny Arntzen og E-cher fra Melbu eller Raymond Klæbo og Ørntuas varg fra Klo gikk videre til finale. Finalen som pågår i Lovika med 18 deltakere akkurat nå, er uten vesterålinger.

Seks i UK/AK

Håkon Myhre i fuglehundklubben sier at det var seks kvalitetsprøvepartier i UK (unghundklassen) og AK (åpen klasse) i aksjon lørdag. Reglene er slik at de må ha en første premie i AK for å delta i VK.

- Foholdene på lørdag gjorde at to av kvalitespartiene valgte å ikke fullføre. Det var mye fok og rokk, og de så lite til hundene. Da er det like greie å gi seg, siden de ikke fikk noe særlig utbytte av det, sier Myhre. En av de som meldte pass var Jan Gunnar Jensen med unghunden Teodor fra Bodø.

- Så langt er det bare en som har sett fugl. Været er drøyt, og nedbør med hagl treffer unghunden min i ansiktet. Det var ingen vits i å holde på lenger, sier Jensen. Partiet hans gikk fra Å.

Fjellvante folk

Myre sier at deltakerne er veldig fjellvante folk, så selv om fuglehund-NM i Andøy er kjent for å ha strålende vær, klarer de fint å konkurrere i tøffe forhold også. Det ble arrangert tre partier i EXIT-cup som er for de i VK som ikke gikk videre fra forsøksheatene fredag. Her kvalifisete to vesterålinger seg til finalen som går på Buksnes i dag. To vesterålinger deltar: Royer Andre Larsen med Hadselsøya Aya fra Stokmarknes og Jan Hugo Holte med Zackno Blige fra Andenes.