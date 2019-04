Dette skal de bruke millionene til

Andøy

I april i fjor ble det kjent at stiftelsen, som eide ærverdige Kiilgården på Andenes, ville oppløse stiftelsen og selge bygget. Avgjørelsen ble tatt av styret i stiftelsen på grunn av manglende inntekter og tapt egenkapital.

Da hadde stiftelsen eid bygget siden 2011, da kommunestyret vedtok å gi bort Kiilgården til dem.

– Jeg er glad for å kunne gi denne sjekken til dere i Andenes utmarksfellesskap. Vi brukte lang tid i styret i stiftelsen før vi kom til beslutningen om å oppløse den, og jeg er stolt av den jobben vi har gjort etter det, sa Kate Eliassen i avviklingsstyret da hun tirsdag ettermiddag overrakte sjekken på i overkant av 3,8 millioner kroner.

- Vi skal prøve å følge opp de intensjonene dere har lagt for bruken av pengene, og gjøre det beste ut av de. Det er bra tiltak dere har foreslått, sa leder i Andenes utmarksfellesskaps fond Ragnar Olaisen.

Nordlysparken og Klevannet

I føringene fra avviklingsstyret i Kiilgården stiftelse, er går det frem at de ønsker at pengene skal brukes slik at de gir et "fotavtrykk" i nærområdet.

– Vi har lagt føringer på at de kan brukes til opprusting av Nordlysparken, ferdigstilling av planene for Klevannet, med blant annet Tuftepark og etablering av en tursti fra Klevannet til Møsje. Sistnevnte tenker vi helårsbruk og lyssetting, sa Eliassen.

– Vi starter med Klevannet, kanskje allerede til sommeren. Der er de fleste av lysene ødelagte, så de vil bli byttet ut med ledlys. I tillegg har vi vært i kontakt med Andenes Vel om Nordlysparken og hvilke behov de har der, opplyste styremedlem i Andenes utmarksfellesskap Morten Ellingsen. At det er en gammel skolekamerat av han som har overtatt Kiilgården og nå skal sette den i stand, samtidig som penger fra salget går til tiltak i nærmiljøet, har Ellingsen bare en ting å si om.

– Det er det man kaller en vinn-vinn-situasjon.

Kostbar renovering

Etter en intens budrunde, som gikk over flere dager, ble bygget solgt 2. juli i fjor for 4,7 millioner kroner. Kjøper var Olve Rydning, som dermed kjøpte tilbake huset familien hans eide fra 1930 og frem til kommunen overtok i 1985.

Rydning-familien overtok bygget formelt i slutten av august i fjor, og allerede timer etter kontraktsignering hadde de møter med lokale håndverkere, med tanke på renoveringsprosessen.

– Totalt sett kommer vi nok til å bruke like mye på renovering som det vi kjøpte bygget for, uttalte Olve Rydning til VOL etter kontraktsigneringen.