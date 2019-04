Andøy

Det var like før midnatt Andøya Space Center sendte opp to raketter. Og lysfenomen som oppstod, skapte oppsikt over hele Nord-Norge.

I filmen kan du se oppskytingen av de to tretrinnsrakettene, de veier 3,2 tonn hver og har en lengde på mellom 15 og 20 meter. Rakettene ble sendt opp til en høyde på 330 kilometer, helt opp til ionosfæren.