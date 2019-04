Disse er nominerte til Willy Oftedals Ærepris

Andøy

Det skjer i forbindelse med den 37. Rock Mot Rus-festivalen som går av stabelen på Andenes i Nordland 12.-14, april, står det å lese i en pressemelding.

Willy Oftedals ærespris: Trenger hjelp til å finne kandidater 12. -14. april går Rock Mot Rus-festivalen av stabelen på Andøya for 37. gang, og Willy Oftedals Ærespris deles ut. Prisen har fått navn etter festivalens legendariske festivalsjef som døde bare 52 år gammel i 2010.

Årets headlinere er ISÁK, RSP&Thomax, Razika og Bokassa. De nominerte er Atle Borgeteien fra Oslo, Kalle Hoigari fra Nesseby og Dissimillis.

– Vi har fått inn mange gode forslag også i år, og det blir en vanskelig jobb for Rock Mot Rus-styret og avgjøre hvem som skal få prisen, sier festivalsjef Kristin Krey. Prisen er en nasjonal pris, og det er kommet inn nominasjoner fra hele landet, forteller Krey.

Willy Oftedals ærespris til Kjøpsvik: Sentral for å få ungdommene til Rock Mot Rus Willy Oftedals ærespris går i år til Kjøpsvik og Roy Arne Westermann, som er en sentral mann for å få folk fra Steigen og Tysfjord med på Rock Mot Rus.

De nominerte er:

Atle Borgeteien, Oslo:

Atle er styrer for Stovner Rockefabrikk i Oslo.

Som leder for Stovner Rockefabrikk har Atle vært delaktig og ansvarlig i arbeidet for barn og unge i Oslo, gjennom prosjekter som hiphop 101, GRUS, Leven, UKM Stovner og Rockefabrikken som åpent musikkhus for barn og unge i hele Oslo.

Disse prosjektene har alle hatt forskjellige fokusområder og formål, men det gjennomgående fokuset er forebyggende ungdomsarbeid innenfor musikk og kultur.

I en periode hvor Stovner og Groruddalen har endra seg mye, har Atle gjennom 10 år hatt oversikt og strategisk evne til å imøtekomme endringene i brukergruppen og ungdomskulturen.

Kalle Hoigari, Nesseby:

Siden dag 1 har Kalle stilt opp for ungdommen som reiser fra Finnmark og ned til Rock Mot Rus, alt fra å være reiseleder, søke penger til RBF og ordne slik at ungdommen får mat. Kalle sier sjeldent nei, og gjør alltid ting med et smil. Han er positiv og glad, og aldri redd for å spøke litt med ungdommen i form av vitser og andre sprell. Selv er han ungdommelig til sinns, så han sliter ikke med å relatere til de hundrevis av ungdommene han møter hvert år på Rock Mot Rus, sier forslagsstiller.

Dissimilis:

Dissimilis har i over 30 år jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjons nedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker de å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Deres arbeid og aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som de skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

Disse har mottatt Willy Oftedals ærespris tidligere:

2011: Reidulf Solbakken, Radio Harstad.

2012: Tore Arholm Tobiassen, grunnlegger av Xplosif Hiphop Festival, Stavanger

2013: Tonje Unstad, visesanger og mentor for unge låtskrivere, Liland, Evenes

2014: Tore Mathisen Grøtte, festivalgründer, Alta

2015: Trond Lind-Hansen, musikklærer og «rockegudfar», Andenes

2016: Per Inge Olsen, «Finnmarksbussens far», Nesseby

2017: Øystein Bjørstad Lindbeck, «Rockefadder» Sortland

2018: Roy-Arne Westermann, Ungdomsleder, Kjøpsvik