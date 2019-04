Milepæl for droneprosjekt i Andøy

Andøy

Nylig ble det bestemt hva slags drone som skal benyttes i Arktis 2030. Den heter Camcopter S-100.

– Dette er helt klart en viktig milepæl i prosjektet. Dette er et system som har høy anerkjennelse internasjonalt og som benyttes flere steder i verden, forteller prosjektansvarlig og daglig leder ved Andøya Test Center, Gunnar Jan Olsen i ei pressemelding fra Andøy kommune.

Dette er Arktis 2030:

Prosjektet dreier seg om å utvikle droneteknologi som skal brukes til søk, redning og overvåkning i Arktis. Med økt ferdsel i området i fremtiden, blir det behov for større beredskap i nordområdene. Prosjektet skal fremme norske interesser og Norges posisjon som polarnasjon og ansvarlig aktør i nord. Kommunen er oppdragsgiver og Andøy Test Center er prosjektansvarlig.

Helikopterdronen kan løfte en nyttelast på 50 kilo i opptil 200 kilometer. Den kan også fly 10 timer sammenhengende, som er markedsledende for slike systemer.

– Denne dronen kan utstyres med kraftige sensorer som er høyst aktuelle innen overvåking, søk- og redning. Det vil dette prosjektet dra nytte av, sier Olsen.

Det ble gjennomført en anbudsprosess for å velge dronesystem til prosjektet. Det skulle være en stor helikopterdrone, en såkalt VTOL UAS. Tre godt dokumenterte tilbud ble vurdert. Selskapet som det nå skal tegnes kontakt med, holder til i Østerrike og heter Schiebel Aircraft GmbH.

Neste steg er operasjonstester

Nå som det er avklart hvilket system som skal brukes, er neste steg å planlegge operasjonstester.

– Det er mye som må avklares før vi kan gjennomføre de tiltenkte operasjonene i Arktis. Men prosjektet er i rute og har god fremdrift, forteller prosjektleder Børje Edvardsen i Andøya Test Center.

Blant annet skal dronesystemet testes om bord på et av Kystvaktas fartøy i Andfjorden. Denne testen ligger an til å bli gjennomført i september. Dronesystemet skal også sammenlignes med andre systemer for å se på muligheter og begrensninger. I februar 2020 skal det testes i Spitsbergen, også da fra et av Kystvaktas fartøy.

– Vi både håper og tror at disse testene vil vise hvordan dronesystemet kan bidra til å øke sjøsikkerheten i Arktis. Både for å styrke beredskapen innen søk og redning, og for å effektivt kunne forhindre og begrense miljøskader ved akutt forurensning, avslutter Olsen.