To uker uten Orion-tokt. Imens øvde russerne utenfor Lofoten

Andøy

Dette melder NRK, Aldrimer.no og Klassekampen.

Torsdag øvde russerne like utenfor kysten vår. Dagen før en russisk øvelse i internasjonalt farvann utenfor Lofoten og Vesterålen, skrev Forsvarets operative hovedkvarter at «det er drøyt to uker siden P-3 Orion fløy operative tokt i nordområdene».

Forsvaret vil ikke svare på om flyene kommer seg på vingene for å overvåke russernes aktivitet.

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan si hvilke kapasiteter vi bruker til å overvåke en hendelse mens den fremdeles pågår, sier major Brynjar Stordal.

Videre sier han at årsaken til at flyene ikke har vært brukt, har vært at de har deltatt i en øvelse i Storbritannia.

Orion-flyene skal erstattes av P-8 Poseidon-fly.

Flyenes alder og tynn bemannin, et direkte resultat av flyttingen fra Andenes til Evenes, er årsaken til at få fly for tiden er operative.

Amerikanske overvåkingsfly flyr jevnlig fra Andøya, men Jakobsen sier det ikke er snakk om at amerikanerne overtar overvåkingen.

– Overvåkingsflyene som flyr øst for Andøya, er alltid norske. Vi har en forståelse med amerikanerne om at det er norske fly som flyr nord for Kolahalvøya, sier han til NRK.

– Helt vilt

Senterpartiets Willfred Nordlund er i harnisk over avsløringene.

I et innlegg på Facebook-siden «Bevar Andøya flystasjon», skriver han:

«Dette er helt vilt! Ansatte har advart i lang tid effekten av det tåpelige flytteforslaget fra Andøya til Evenes av Norges viktigste NATO bidrag, de maritime patruljeflyene (Orion). De har bedt om tiltak når H, FrP og Ap har vært så dum. Har de fått dem? Nei. Resultatet?», skriver han.