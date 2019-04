– Som å høre en beskrivelse av Willy Oftedal

Andøy

I år gikk prisen til Atle Borgeteien, som styrer Stovner Rockefabrikk i Oslo. Han har vært delaktig i arbeidet for barn og unge i Oslo, gjennom prosjekter som hiphop 101, GRUS, Leven, UKM Stovner og Rockefabrikken. Sistnevnte er et åpent musikkhus for barn og unge fra hele Oslo.

Rock Mot Rus: Se bilder fra fredagens start på rockefesten Micro RMR-vinner Ferdinand Bunes Benonisen åpnet knallsterkt med Har du Fyr, og dermed er ungdommens egen rocke- og popfest fremfor noen, i gang.

I begrunnelsen for at Borgesteien ble nominert til prisen, er det lagt vekt på at disse prosjektene, som alle har hatt forskjellig fokusområde og formål, har det til felles at de er rettet mot forebyggende ungdomsarbeid innenfor musikk og kultur.

Til minne om legendarisk festivalsjef

– Atle har gjennom ti år hatt oversikt og strategisk evne til å imøtekomme endringene i brukergruppen og ungdomskulturen, heter det i begrunnelsen.

Æresprisen er til minne om Rock Mot Rus sin legendariske festivalsjef, Willy Oftedal, som døde bare 53 år gammel. I likhet med Oftedal, beskrives årets prisvinner som en mann som holder seg litt bakgrunnen, men med et stort engasjement og arbeid innen ungdomsarbeid og kultur, som utrolig mange ungdommer har hatt glede av.

Disse er nominerte til Willy Oftedals Ærepris Det er i år ni år siden Willy Oftedal – Rock Mot Rus sin legendariske festivalsjef – døde bare 53 år gammel. For niende gang deles prisen som bærer hans navn ut.

- Som å høre en beskrivelse av Willy

– Atle er generelt bra på framsnakk av ungdom og å gi alle som ønsker å prøve seg på musikk, lyd, lys, konsertarrangering og så videre, en sjanse. Han er typen som kan navnet på de fleste, om ikke alle, brukerne av huset, og tar seg tid til å snakke med alle som er innom, oftere enn han egentlig har tid til. Atle tar ungdomskulturen på alvor, og jeg tror ikke jeg kjenner noen som er så opptatt av å løfte den fram på ungdoms premisser som han, skrev forslagsstilleren som nominerte han til prisen.

– Det er som å høre en beskrivelse av Willy, sa Willy Oftedals gode venn, Svein Spjelkavik, på scenen under prisutdelingen. Da hadde alle de tre nominerte fått diplomer, skryt fra scenen og jubel fra salen.

– Det er bare en vinner, men alle får diplomer som et tegn på at vi så dere og jobben dere gjør, sa Spjelkavik.

- Prisen betyr mye

Til VOL sier vinner Atle Boresteien at han ikke var forberedt på å vinne.

– Det var en kjempeære bare å bli nominert og få komme hit. Å drive med barne- og ungdomsarbeid i Groruddalen i Oslo er noe mange mener noe om. Derfor betyr det veldig mye å komme hit og få uforbeholdent skryt for jobben man gjør, sier han.

– Får vi se band fra Stovner Rockefabrikk på scenen under rockemønstringen neste år?

– Ja, det hadde vært kjempegøy, så det får vi prøve å få til, sier han med et smil.