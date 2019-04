Ella Marie: – Drøm å spille på Rock Mot Rus

Andøy

– Jeg hadde aldri tid til å reise til Rock Mot Rus, så det å stå her er en drøm som går i oppfyllelse, sa hun, til stor jubel fra salen.

Fra Stjernekamp til RMR

I løpet av høsten 2018 ble Ella Marie «allemannseie» gjennom sin deltakelse, og seier, i NRKs Stjernekamp. Gjennom ISÁK har hun satt standarden for ny samisk musikk, der joik blir integrert i et elektronisk musikklanskap.

At det falt i smak hos Rock Mot Rus-publikummet var det ingen tvil om, og de samlet et stort publikum foran scenen i idrettshallen på Andenes.

Startet hardt

Lørdagen startet hardt i idrettshallen på Andenes med Golden Core og Bokassa. Sistnevnte skal i sommer være supportband for selveste Metallica på deres Europa-turne.

Videre utover lørdagskvelden ble det litt «lettere».

– Alle var forelsket i David Pedersen

Først med Razika, som fra scenen avslørte at de har et forhold til Andenes fra tidligere.

– For oss var Andenes David Pedersens (Idol David) rike på kartet. Vi var alle dypt forelsket i han da vi gikk i 7. klasse, sa vokalist Marie Amdam. Hun hyllet også Rock Mot Rus for å gi et konserttilbud til de under 18 år.

– Og alle vet jo at de er det beste publikummet, sa hun til stor jubel fra salen.

RMR-venn fra Harstad

Harstad-rapperen Patrick Bottolfsen, kjent under artistnavnet RSP, er gammel Rock Mot Rus-venn og var den som, sammen med ISÁK, samlet flest publikummere foran scenen.

Gode tekster, beats og god formidlingsevne er stikkord. Rock Mot Rus-publikummet var med fra start til mål under RSPs sett.