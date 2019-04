Tromsø-seier i rockemønstringen på Rock Mot Rus

Andøy

De som har holdt seg våken hele natten, og vurdert alle deltakerbandene, er Kari Westergaard, Nikoline Spjelkavik og Tobias Aamodt.

Rockemønstringen betyr mest

Selv om Rock Mot Rus er kjent for å ha noen av Norges største artister som headlinere, er det rockemønstringen som er viktig. Det er der unge talenter fra hele landsdelen får sitt første møte med en stor rockescene, det er den som fører folk sammen og det er den som har gitt oss artister som Tungtvann, Madrugada, Moddi, Vidar Vang og så videre.

La lista som første band

Det er ingen tvil om at det betyr mye for de unge artistene å bli ropt opp på scenen, og jubelen stod i taket da Tromsø-bandet Kryp ble avslørt som årets vinnere et stykke inn i søndagsnatta.

– Vinneren av årets rockemønstring har stor personlighet og tydelig egenart. Vinneren spiller med voldsom energi og låter troverdig, gjennomført og tight, sa juryen om bandet som var første band ut i årets rockemønstring et drøyt døgn tidligere.

– De la lista for konkurransen skyhøyt, og selv om mange leverte svært overbevisende konserter, var det ingen som kom helt i nærheten. Det var rett og slett klasseforskjell, skriver juryen om bandet, som synger på norsk.

Premien til vinnerbandet av årets rockemønstring er spillejobb på Bukta-festivlaen til sommeren og 20.000 kroner.

Andreplassen får Parken-jobb

Fra Sør-Arnøya kommer bandet Innestæmme, som kapret andreplassen. Juryen var imponert over bandets teft for melodier, naturlig scenetekke og smittende spilleglede.

– De har en sologitarist som holder internasjonalt nivå, og vokalisten har en «rett i fleisen-holding», som får oss til å tenke på selveste Biff Malibu i Gluecifer, sa juryen om bandet, som de har stort tro på videre. Andreplassen gir bandet mulighet til å spille på selveste Parkenfestivalen i Bodø til sommeren.

Bodø, Gravdal og Tromsø

På de neste plassene følger «De nye blanke» fra Tromsø, Slog fra Gravdal og Leafpile fra Tromsø.

Fra Vesterålen var det ni deltakere i år, men ingen av de kom på «premiert» plass. Nærmest var Driveshaft fra Stokmarknes, som juryen ga hederlig omtale under kåringen.

– De har åpenbart mye på en scene å gjøre, og leverte en kjempekonsert på nesten alle måter. Vi drømmer om at dere vil skrive flere egne låter, sa juryen om Driveshaft.