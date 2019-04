Tok Andøy på kornet

Andøy

Det var mye aping og morsomme poenger da revygruppa på Andenes kjørte i gang med sin 30'ende revy på rappen.

Se videoen med noen snutter fra de artige og profesjonelt gode innslagene.

Musikken, lyset og effektene var fremragende med bilder bakerst på scena for å føre publikum rett inn på hva dette dreier seg om. Det er ingen grunn til å fortvile om du misset kveldens forestilling. De driftige amtørene kjører en forestilling til i morgen.

På videosnuten ser du den fengende versjonen av "Footlose" som ble "Fyr Laus". Vi ser LNS's sin vantro Frode Nilsen tape anbudet på Bleikstunnelen til ukjente "Brødrene tunnelsprenger". Selveste Hellstrøm avlegger "Lysthuset" et besøk.

Vi ser hva høy staus innebærer. Et innslag viser værhysteriet i vinter. Gamlingen er sjeleglad over å få fiskeboller på julaften. Vi ser hva som skjer med den fortvilte høygravide dama som oppdager at Posten har tatt på seg nye tjenester.

Et videre innslag viser at "Brødrene tunnelsprengere" plutselig har havnet på Åbergsjord. Fyr Laus har sin egen versjon av regjeringsforhandlingene på "Parlament hotel". Et svart lam dukker plutselig opp på kirkegården på Åknes.

Vi ser hvordan det går når ordfører Jonni Solsvik søker seg ny jobb. Siv og Erna får gjennomgå med sin nye tiggerlov. Kjempeslageren fra 1980-tallet "Live is life" ble god som ny med "Han skal ut". Gutta kjører på med elegant ballettdans i "Rythm Soldiers".

Skreppeklubben kjører på med noe attåt på bokhandelen. For å bøte litt på latterliggjøringen av Jonni Solsvik sin søknad om jobb, fikk han en hyllest med rapping i en fengende versjon av "Amadeus".

Avslutningen var kanskje den vakreste. Andøyungdommer danset og sang om magiske Andøya. Dette var bare 16 av de 30 innslagene som fløy avgårde i jetfart gjennom den magiske aftenen i Andenes idrettshall.