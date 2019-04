Syder av hets og grove kommentarer i forkant av Erna-besøket

Andøy

«Hørt at det er utsolgt for egg på Andøya når Erna kommer.»

Tirsdag kommer statsminister Erna Solberg på Andøy-besøk. I den anledning har det gått ei kule varmt i kommentarfeltet til Bevar Andøya flystasjon. Det er kommet mange grove og hetsende kommentarer.

Upopulær beslutning

Arne Hjalmar Hansen er arrangør for Erna-besøket, og tar i den forbindelse et oppgjør med andværinger som hetser.

– Selv om regjeringen har gjort en upopulær beslutning, så forsvarer det på ingen måte disse kommentarene. Vi er nå nødt å se framover. Sett fra mitt ståsted skal vi være veldig glad for at statsministeren kommer på besøk, sier han.

– Jeg er en av de som jobber hardt med prosjekter som vi tror vi skal lykkes med. Lykkes vi, vil arbeidsplassene vi skaper i stor grad kompensere for at vi mister flystasjonen. Vi jobber med både satellitter, droner, Narom. Skal vi få disse tingene til, trenger vi hjelp, slår han fast.

– Derfor synes jeg det er veldig positivt at statsministeren velger å komme hit for å lytte og lære om de prosjektene vi jobber med, sier han.

– Skjønner folk er forbannet

– Jeg skjønner at folk er forbannet og skuffet over at Andøya flystasjon skal legges ned. Det er også jeg. På lik linje med de fleste andværingene, er jeg forbannet over det vedtaket. Jeg mener det er galt. Samtidig må vi ta inn over oss at vedtaket er gjort. Vi må se fremover, sier Hansen.

Han mener at det er lov å være sint.

– Men man må være ordentlig likevel. Vær uenig, men vær saklig og ordentlig, oppfordrer han.

Hansen ønsker ikke å nevne spesifikke kommentarer som har dukket opp.

– Jeg synes de går over streken. De danner et bilde vi ikke er tjent med. Når statsministeren kommer skal vi være glade over at vi får en mulighet til å løfte fram de prosjektene vi jobber med, sier Arne Hjalmar Hansen.

Raketten heter «Erna»

Statsministeren skal til Andøya Space senter for å gå en omvisning i den pågående utbyggingen for Narom, og skal også få en orientering om dronesatsingen.

– Hun får også møte elever som skal skyte opp sin studentrakett. Den har fått navnet «Erna». Hun får møte dem og se oppskytinga, sier han.

– Den pågående flystreiken har forhindret noen gjester fra å komme, men det er bekreftet at statsministeren kommer. Det er viktig at noen ønsker henne velkommen, og at vi setter pris på at hun tar seg tid til å komme. Det er faktisk viktig i det arbeidet vi gjør for å jobbe fram ny virksomhet, slår han fast.