1. mai mot økte forskjeller

Andøy

Det var surt og kaldt, men solen glimtet til for de som gikk i 1. mai tog denne onsdagen, men stemningen var upåklagelig blant de som hadde møtte frem. Folkets hus ble raskt fylt opp. Arrangementet ble innledet ved Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, som er den første biskop som holder 1. mai tale på Andenes. Hun holdt et kraftfullt innlegg mot forskjellsbehandling og urett.

– Gjør ikke forskjell, mante hun med henvisning til bibelens budskap, som hun mener fortsatt har aktualitet i vår tid.

– Denne dagen står vi sammen med alle som kjemper for sin rettferdighet verden over, avsluttet hun kraftfullt. Gjennomgangstema blant hovedtaler og appeller var at velferdsstatens felles goder på ingen måte er noe man kan ta for gitt, og må kjempes for kontinuerlig.

– Det fineste med Norge, fellesgodene, er truet, forskjellene øker, sa varaordfører og andværing, Åshild Pettersen (SV), som begynte sin tale med en sang og høstet applaus. Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Andøy, Kjell Are Johansen, reagerte på nedleggelse av sykepleier. og lærerutdanning i regionen, og advarte mot de negative følger det vil få. Han kritiserte og skarpt beslutningen om legge ned Andøya flystasjon, også på bakgrunn av hva statsminister Erna Solberg nylig sa på sitt dagsbesøk dagen i forveien.

– Slik det fremgår av statsministerens vage uttalelser, så skal det fortsatt være en base for allierte på Andøya, det vil si to flybaser i nord, og da forsvinner hovedargumentet om én base, sa han og fikk tilslutning fra de fremmøtte. Han understreket likevel hvor viktig det var å ha fokus på de positive mulighetene for Andøy. Arrangementet ble avsluttet med allsang som understreket parolen i toget om samhold.