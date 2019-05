Bil kjørte av veien og rullet rundt

Andøy

Torsdag kveld kjørte en bil av veien ved Åse i Andøy. Føreren ble tatt hånd av ambulansepersonell og deretter kjørt til sykehus.

– Bilen har kjørt av veien i en 80-sone. Det har tydeligvis vært en del fart inn i bildet, som førte til at bilen tippet over og rullet rundt. Det er årsaken til at det er slått traumealarm, og at vedkommende ble kjørt til sykehuset på Stokmarknes. Men det er ikke sikkert at det er noen skader, forteller operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Mads Bernhoft til VOL.