Kristine (15) fra Andenes får gratulasjon fra den irske ambassaden

Andøy

Ved den irske ambassaden i Oslo synes man det er stas at det finnes utøver fra Vesterålen som konkurrerer i irsk dans.

Andenes-jenta Kristine Nilsen Stave var i påska eneste nordmann i 2019 WIDA Worlds & International Championships i irsk dans. Kristine og danseskolen Schoil Rince Celtus markerte seg godt. Kristine oppnådde topp 5 i fire av de fem dansene.

– Veldig imponert

Stave kom ikke helt til topps i finalen i solodans, men gjorde det skarpt i gruppedansene. Og 15-åringen fra Andenes skal ut og konkurrere mer på internasjonalt nivå.

Hun skal delta både på German Open og VM 2020, men allerede før sommerferien blir det to nye konkurranser, en i Nederland og en i Irland.

Kommunikasjonsoffiseren ved den irske ambassaden, gjorde ambassadør Karl Gardner oppmerksom på artiklene om danseren på VOL, og nyheten om at Kristine Nilsen Stave hadde gjort det så bra på VM i irsk dans.

– Ambassadøren er veldig imponert og har lyst til å ønske henne lykke til videre, ved å sende henne et gratulasjonsbrev og oppmuntre henne til å fortsette med sin irske dans, sier kommunikasjonsoffiser David Toms i en epost til VOL.

Reiser til Irland til sommeren

Han ber videre om kontaktinformasjon til danseskolen der hun er elev, slik at det fra den irske ambassaden i Oslo blir mulig å sende et gratulasjonsbrev til henne.

– Det er kult, og litt overraskende. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så stort, at ambassadøren skulle legge merke til det, ler Kristine Nilsen Stave, som trener til nye konkurransedeltakelser.

I midten av juni skal hun til Venlo i Nederland, deretter til Irland for å delta på konkurranse i Limerick.

– Veldig hyggelig

Kristine og familien er midlertidig bosatt i Gangel-Birgden i Tyskland, bakgrunnen for det er at hennes far er ansatt i Nato. Det var to av hennes venninner der som introduserte henne for irsk dans.

– De trengte flere utøvere, og da var vi fire nye jenter som ble med. Etter ei stund sluttet to av dem fordi de flyttet tilbake til Canada, mens jeg og ei til har fortsatt å danse, sier Kristine Nilsen Stave.

Danseskolen der hun trener ligger ikke så langt unna den internasjonale skolen der hun er elev. Å få en hilsen fra ambassadøren fra dansens hjemland, synes hun er gjevt.

– Det er veldig hyggelig å få en hilsning i fra den irske ambassadøren. Det er fint at de bryr seg, slår hun fast.