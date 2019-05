Tom Stenvoll tilbake som trener for Andenes

Andøy

Der står det å lese at Stenvoll er tilbake som trener for 4.divisjonsklubben, etter at han trappet ned før jul. Stenvoll holder for tiden på med utdanning som UEFA A trener, og skal i den forbindelse lede et lag.

Ledeteamet i Andenes IL klart: Tom Stenvoll trapper ned i lederteamet Andenes IL har onsdag kveld offentliggjort sitt nye lederteam.

For Stenvoll ble det beste alternativet Andenes IL, ettersom han får øve nært og ofte, noe han ifølge klubbens Facebook-side er svært fornøyd med.

En av 32 som ble tatt ut blant 150 søkere: Kom inn på UEFA-kurset Tom Stenvoll er glad og ydmyk over å ha kommet gjennom nåløyet til UEFA A-kurs.

Stenvolls engasjement som trener varer frem til desember i år. Frode Stave, som har hatt hovedansvaret for A-laget, fortsetter som trener sammen med Stenvoll.

– Vi skal være å regne med i øvre halvdel