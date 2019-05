– Andøy må bli en god kommune for eldre

Andøy

Andøy kommune har nå ett ordinært sykehjem, Andøya bo- og behandlingssenter på Åse (ABBS). I tillegg har kommunen et sykehjem for demente pasienter på Andenes (Kiiljordheimen). Det tidligere sykehjemmet ved Andenes helsesenter er nå omgjort til omsorgsboliger.

ABBS på Åse er heller ikke i full drift. 12 av rommene ved sykehjemmet holdes stengt etter at kommunestyret i fjor vedtok at det skal være 28 sykehjemsplasser ved ABBS. Årsaken er både økonomi og mangel på personell.

Ingen avlastning

Det gjør at kommunen i perioder har for få sykehjemsplasser og at det blir vanskelig å skaffe avlastning for eldre som pleier sine pleietrengende ektefeller hjemme.

Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm ved ABBS: – Vi trenger høyt kvalifiserte sykepleiere i større grad enn vi har i dag Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm sier at selv om det er nok rom på ABBS til å dekke folks behov, er det ikke folk til å bemanne.

– Mannen min er sterkt pleietrengende og klarer ingenting selv lenger. Jeg har ham rundt meg hele tiden. Han trenger hjelp til alt. Nå er jeg blitt så sliten at jeg mister nattesøvnen, sa Turid Stranden (82) fra Fornes til Andøyposten tidligere i år.

Da avisen omtalte saken, hadde ikke Stranden fått tilbud om avlastning i år.

Regnskapet for 2018 blir oppgjort i balanse, men kommunen brukte 10,5 millioner kroner mer enn det man hadde budsjettert med i fjor. Også i år styrer man mot et overforbruk.

Nå vil eldrerådet i Andøy at Andøy kommune skjerper seg.

Uro

– Andøy eldreråd ser med uro på at eldre i kommunen ikke får avlasting når de pleier sine pleietrengende ektefelle hjemme. Likeså at de ikke får sykehjemsplass, til tross for at det står 12 ledige rom ved ABBS på grunn av økonomi, og at det ikke er nok kvalifisert arbeidskraft, skriver eldrerådet i en uttalelse, som legges frem for kommunestyret førstkommende mandag.

Turid Stranden fortviler over å ikke få avlastningsplass ved ABBS: – Ber politikerne åpne ledige rom Hun har en sterk pleietrengende mann boende hjemme, og er avhengig av avlastningsplass en uke i måneden for å holde ut. Etter nyttår har hun ikke fått avlastning, og ber politikerne åpne de 12 ledige rommene på ABBS.

– Det er trist og unødvendig at innbyggere som har bodd i kommunen hele sitt liv og betalt sine forpliktelser, må gå til media for å få hjelp når de har behov for det, skriver eldrerådet.

«Leve hele livet»

Rådet mener at kommunen må legge bedre til for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, noe Andøy kommune ønsker.

– Uttalt politikk i kommunen er at de eldre skal bo lengst mulig tid hjemme. Da må også politikken og forholdene legges tilrette for dette bla. ved å få hjelp ved behov, ikke slik det fremkommer i Andøyposten 22. mars d.å, skriver eldrerådet.

Rådet mener at Andøy kommunes tilbud også er i strid med regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet».

– Andøy eldreråd ber om at politikerene og administrasjonen tar grep, slik at Andøy kommune blir en god kommune for kommunens eldre innbyggere. Likeså at reformen «Leve hele livet» kommer på den politiske dagsorden, skriver eldrerådet.