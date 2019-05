Hilde ut av SV

Andøy

Flobergseter som leder BAF (Bevar Andøya Flystasjon) sier at det ble for vanskelig å koordinere partipolitikk med ledelsen av BAF.

– Jeg kunne ikke vite hvordan ting ville være, før jeg gjorde det. Arbeidet mitt med BAF som er fortsatt pågående, er per i dag viktigere enn at jeg skal gå inn i lokalpolitikk, sier hun. Flobergseter har gjennom nøye vurderinger og refleksjoner gått noen runder med seg selv, før hun tok avgjørelsen om å trekke seg som leder.

Automatisk i bås

– Det var ikke noe vanskelig for meg å sjonglere dette, men man blir automatisk puttet inn i en bås som leder av et parti. Det er for å unngå dette at jeg har falt på at jeg måtte ta et valg. Jeg følte at det ble lagt noe på skuldrene mine som ikke hadde vært der før. Dette resulterte i at jeg måtte veie ordene mine litt mer. Jeg mistet litt av stemmen min, forklarer hun.

Hun synes Andøy SV har løst det fint ved at Leif Bornøy er blitt leder. Flobergseter har også trukket seg som andrekandidat på lista til kommunevalget. Det resulterer i at Jitse Buitink rykker opp på andreplassen, og alle andre en plass opp. Nikoline Spjelkavik er på 3. plass på lista.

Skrekkblandet fryd

Selv sier Bornøy at det er med skrekkblandet fryd at han har tatt på seg ledervervet.

– Det er ei viktig sak for SV nå foran valgkampen. Jeg føler jo presset at det blir mye å gjøre og mye å forberede, sier Bornøy, som har vært sekretær i styret til nå. Forandringen ble gjort på et ekstraordinært årsmøtet nylig. Charlotte Heimtoft har overtatt sekretærfunksjonen. Videre er Buitink IT-ansvarlig med ansvaret for facebooksidene til Andøy SV. Ann Christine Theodorsen er valgkampkoordinator.

– Hun får ansvaret for å lage et opplegg for hvordan vi skal markere oss i valgkampen, sier Bornøy. Andøy SV arbeider nå for fullt med programmet for kommunevalget, og tar gjerne mot innspill fra medlemmer og sympatisører.