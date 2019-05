Tester NASAMS III for første gang

Andøy

– Dette blir Norges første skarpskyting med NASAMS III siden Luftforsvaret oppgraderte fra NASAMS II i april. Dette er en viktig skritt i arbeidet med å bli et femtegenerasjons forsvar, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Nordmela

Luftvernbataljonen ved Ørland flystasjon har i flere år gjennomført en årlig skarpskyting på Andøya i samarbeid med Andøya Test Center (ATC). Øvelsen gjennomføres i området sør for Nordmela.

I går (mandag 6. mai) startet kolonnen med kjøretøyer fra Ørland med kurs for Andøya. Trolig kommer det noe over 100 personer til Andøya for å gjennomføre skytetesten.

– Hensikten med øvelsen er å øve på forflytting av personell og materiell til et utskytningssted, samt klargjøre og gjennomføre skarpskyting med våpensystemet. Den årlige øvelsen er viktig trening for soldatene, spesialistene og offiserene, heter det i pressemeldingen.

Forsvaret skriver videre at personellet etter selve skarpskytingen vil forflytte seg med utstyret til Andøya flystasjon og øve på baseforsvar med NASAMS III.

Mer fleksibelt

Wikipedia skriver følgende om NASAMS III:

– I løpet av 2018 blir systemet oppgradert og skifter navn til NASAMS III. Det betyr enda større fleksibilitet, lettere utstyr og bedre kommunikasjon mellom enhetene. Tredje generasjon består blant annet av ny radarprogramvare, oppgraderinger av kommandosentralen og av gamle «canister launchere» og et helt nytt kommunikasjonssystem.

Forsvaret skriver følgende om NASAMS i sin pressemelding:

‹NASAMS er det eneste bakkebaserte luftvernsystemet i Forsvaret og skal beskytte militære og sivile installasjoner, avdelinger, befolkningssentre og annen infrastruktur mot angrep fra lufta.»