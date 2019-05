Storslagen frigjøringsmarkering på Andenes:

- Vi må ta vare på freden

Hundrevis markerte frigjøringsdagen ved minnebautaen over falne krigere fra 2. verdenskrig ved Andenes kirke. Andenes skolekorps og drill sørget for ekstra svung over den høytidelige markeringen. Fungerende luftvingsjef Gyda Ellefsplass Olssen fra Andøya flystasjon og formannskapsmedlem Einar Åbergsjord sørget for minnetaler og kransnedleggelse.