Andøya flystasjon med bestenotering under Holmenkollstafetten

Andøy

– Det kan fort bli en tradisjon at vi reiser hit for å delta i Holmenkollstafetten. Men det er nok ikke tatt noen avgjørelse på om vi skal stille lag i 2020. Jeg registrerer at det er interesse for det. Flere har allerede signalisert at de kan tenke seg flere starter i massemønstringen. Jeg er en av dem som kan tenke meg å reise tilbake, sa Kristian Pedersen som tok seg av startetappen og var en av dem som svetter for Andøya Flystasjon i hovedstaden.

Pedersen var førstereis og debutant i det som er verdens største løpsstafett. I år var det over 330 lag og nesten 55 000 løpere som stilte til start. Kristian og de andre på flystasjonens lag hadde derfor mange å bryne seg på. Debutanten og de 14 andre hadde løpere både foran og bak seg da de flyttet stafettpinnen gjennom byen foran øynene på flere tusen skuelystne. Regndråpene som kom la ingen demper på stafetten som først og fremst er et breddetiltak.

Veldig viktig for miljøet

Kristian Pedersen var nok litt mer spent enn vanlig da det nærmet seg start på Bislett. Bare det å få løpe på den mest kjente friidrettsarenaen i Norge var en opplevelse for 29-åringen som takket ja da han i vinter fikk forespørsel om han kunne tenke seg å ta en etappe i Holmenkollstafetten.

Pedersen er opptatt av den sosiale betydningen som stafettdeltakelsen og turen har. Oslo-utflukten gir folk på tvers av avdelingene mulighet for å bli bedre kjent med hverandre. De møtes nemlig i en annen setting i Holmenkollstafett-sammenheng enn det som er tilfelle på jobb. De som var i aksjon for Andøya Flystasjon reiste sørover på torsdag og fredag.

Holdt stor fart

Det er som nevnt ikke det sportslige som er det viktigste når 15 kvinner og menn fra Andøya Flystasjon prøver å frakte stafettpinnen fortest mulig fra start til mål. Spenningsnivået var som vanlig litt høyere enn det bruker å være da de som var med gjorde unna de siste forberedelsene. Det er fast takst at de møtes på Bislett før stafetten. Der venter en liten gjennomgang og «pep-talk»

– Vi deler også ut startnummer og gjør oss litt kjent med området og det som venter. Det er et mål hvert år å slå tidene som laget har oppnådd tidligere år, sa andværingene som på mange måter løp våren og sommeren i møte i hovedstadsdagene. Mot slutten av stafetten kom sola og kastet glans over det som har blitt et av Norges aller største idrettsarrangement. Dermed ble det nok en vellykket stafettdag Kristian Pedersen og de andre som var i aksjon med startnummer i det folkehavet som Oslo var på lørdag.