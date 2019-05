Fra Canada for å feire 17. mai på Andenes

Andøy

Faren Birger Bakken (født 1922, død 2008) utvandret til Canada, sammen med flere andre fra Andøy.

– Det var drømmen om et bedre liv som brakte han til Canada, og det var flere fra Andøy som slo seg ned i Rose Valley i Saskatchewan, sier Elaine til VOL.

Hun er nå i Norge for å møte familie, og har vært i Oslo og i Stryn før turen gikk nordover til Andøy.

– Jeg har fortsatt familie her. Sist jeg var her var i 1979, for 40 år siden, sier hun til VOL, rett etter at hun har fått med seg minnemarkeringen over falne på Andenes under Andre verdenskrig.