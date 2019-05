Andøy

Det ble en ganske så tradisjonell 17. mai-feiring på Andenes. Etter borgertoget, var det festsamling i Idrettshallen på Andenes med tale for dagen (Runa Stave), tale for Kongen (Håvard Rosvold) og tale for russen (Ea Ariel Bjørnevog).

Det var også masse kaker, barneleker, sang fra skolekoret, musikk fra Andenes skolekorps og kino for ungene.