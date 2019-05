– Vil prøve å tvinge gjennom utsettelse av MPA-base på Evenes

Andøy

Selve møtet, kan du se i opptak i videovinduet over. Møtet var godt besøkt og engasjementet var stort i de omlag to timene det varte.

Liv Signe Navarsete fortalte her at hennes parti kommer til å komme med et forslag under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

– Når revidert nasjonalbudsjett behandles, kommer vi med et forslag. Basen skal jo ikke legges ned lengre, men skal brukes for alliert mottak. Vi må utfodre regjeringen på det. Hva koster det. Hva koster det på Evenes. Vi vil be om at MPA-basen på Evenes skal utsettes, til vi får prislappen på Evenes, prislappen på Andøya slik at Stortinget kan ta en avgjørelse på rett grunnlag, sa Navarsete.

Imponert over Andøy-samfunnet

I intervjuet utført av Andøypostens redaktør Tony Gulla Sivertsen, fortalte Navarsete at hun var særs imponert over Andøy-samfunnets innsats etter nyheten om nedleggelsen kom i 2016.

– Jeg ser at det er et lokalsamfunn som er litt i vakum, men også et samfunn som ikke gir opp og som jobber samtidig med å finne måter å utvikle samfunnet videre med andre næringer. Med Andøya Space Center, fiskeri og andre ting, så er dette en utrolig innsats.

Under besøket, møtte hun også tillitsvalgte ved Andøya flystasjon:

– Det var et veldig godt møte. Det er stor bekymring med tanke på kompetansetap. Regjeringen sier det ikke er tilfelle, men det er jo tydelig det er det. En har ikke tilstrekkelig med fly på vingene. Det en er redd for nå er ytteligere kompetansetap. Det tar lang tid å utdanne folk enten det er mekanikere eller operative. Det er ei bekymring, men det jobbes enormt for å gjøre jobben så godt som mulig. Det er imponerende.

Intervjuet med Navarsete, ser du i slutten av opptaket i videovinduet.