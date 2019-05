MDG vil støtte en utsettelse av MPA-base på Evenes

Andøy

Torsdag kveld besøkte Senterpartiets Liv Signe Navarsete Andøy i forbindelse med et folkemøte. Der presenterte hun nyheten om at hennes parti vil foreslå at MPA-basen på Evenes skal utsettes, til man får prislappen på Evenes.

Sannes mener at prosessen og de økonomiske forholdene i saken rundt nedleggelsen av Andøya Flystasjon, fortjener strykkarakter..

– Forsvaret har et betydelig omdømmeproblem, ikke minst pga alle overskridelsene og feil investeringene de siste årene. Det er nedstemmende å se at Forsvaret ikke ser ut til å ha lært av sine feil, men fortsetter i kjent stil. Jeg er overbeist om at det hadde gitt stor kredibilitet, om regjeringen og Arbeiderpartiet valgte å si at "vi har besluttet å stoppe opp og gjøre nye avklaringer før vi går videre". Slikt forstår folk. Det som skjer nå, forstår ikke folk, utdyper Sannes.

Hun ønsker også å gi honnør til Andøy FrP og Halvar Rønneberg, som ber om avklaring fra FrP sin stortingsgruppe på hva som vil være de økonomiske konsekvensene ved en videre aktivitet ved Andøya Flystasjon.

– Jeg utfordrer alle nordlandspolitikerene på Stortinget, ikke minst fra Arbeiderpartiet, til å avklare hvor de står i denne saken. Har de egne meninger, som de viderebringer til stortingsgruppen sin, og hvilken mening har de egentlig om det som skjer nå på Andøya? Vil de jobbe for at Senterpartiet sitt forslag får den nødvendige støtten? , spør Toine C. Sannes.