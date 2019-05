Andværing med teater om teip

Andøy

Allerede onsdag 29. mai er det førpremiere for Katrine Strøm sitt nye stykke Ritsj. Det skjer under Stamsund teaterfestival. Musikken i stykket er ved Tore Bruvoll fra Hekla Stålstrenga. Katrine gleder seg til premiere og påfølgende turné.

– Det er spesielt å se 20 små barn sitte med store øyne og være så til stede med hele seg. Roen, konsentrasjonen, oppdagelsene og tilstedeværelsen som fyller scenerommet. De sanser og opplever med hele seg, sier Katrine Strøm i ei pressemelding.

Katrine er født og oppvokst på Dverberg. Var skuespiller og instruktør i mange år i Teaterklubb81. Hun er i dag gift med Alexander Rydland Hansen fra Bleik. De bor sammen i Tromsø med tre barn.

Verdens viktigste

Det er sjelden det lages forestillingen for et så ungt publikum. Katrine kaller det «verdens viktigste målgruppe».

– Å vite at jeg kanskje lager barns aller første møte med kunsten gjør arbeidet veldig viktig for meg, sier Katrine.

Barna har bidratt

Hun forteller at ungene selv har bidratt i arbeidet med Ritsj.

– Vi har møtt barn i Stamsund og Tusseladden barnehage i Tromsø. Møtet med ungene er uhyre viktig i måten vi lager denne type scenekunst, sier Katrine Strøm.

I Ritsj møter vi Ruttetuttene som leker og oppdager teipen, og på magisk vis forvandles den til et instrument, en klissete ball, en liten ponni og mye mer. Ritsj gir publikum rom for undring og deltagelse. Etter forestillingen får barna være med å leke med teipen.

300 forestilliger

Katrine Strøm og hennes kompani KATMA har laget teater for barn og unge i 18 år. KATMA sin forrige forestilling Mørkemodig hadde festspillpremiere for tre år siden og har siden da turnert over hele landet og spilt over 300 forestillinger.

Katma har vunnet flere priser for sine arbeider for visuelle, nyskapende og ikke minst utfordrende forestillinger for barn og unge.

Sterkt lag

I Ritsj møter vi Åsne Storli, Lise Damsgård og Mari Bø. De tre danserne har deltatt i utviklingen av forestillingen. Hege Holte Østbye har vært koreografikonsulent. Ingunn Sønsteby har levert kostymedesign og scenografi på det meste av KATMAs forrestillinger og bidrar også denne gangen. Det gjør også lydtrollmann Alexander Rydland Hansen. Turnéleder og inspisient er Anna Karoline Løseth Bjelvin.

Forestillingen er støttet av Norsk kulturråd, spenn.no, Fond for lyd og bilde og Festspillene i Nord-Norge. Ritsj er produsert i samarbeid med Figurteateret i Nordland og Festspillene i Nord-Norge