Førpremiere på musikalen «Love and the Ocean»

Andøy

Musikalen har et budsjett på rundt 1,5 millioner kroner, og duoen har fått med seg et ungt stjernelag bestående av Phillip Isaksen (lysdesigner fra Nathionalteateret), Catharina Wandrup (poetisk videokunstner) og Magnus Børmark (musikkprodusent kjent fra Gåte og 22).

Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising har fått Arbeidsstipend fra kulturrådet Nikoline Spjelkavik og Victoria Røising i Lost and found productions teaterkompani, har fått til sammen over 500.000 kroner for å drive med kunstnerisk virksomhet i ett år. De ønsker å produsere teater som skaper engasjement.

– Brer en dyne av musikk, video og tekst

Tittellåten til musikalen, «Love and the Ocean» ble lørdag sluppet, og ifølge produsent Børmark står den i seg selv som en deilig krusning av en lynchpop-låt, selv om den er hentet fra musikalen.

Røising beskriver musikalen slik:

– Havet og kjærligheten møtes på sengekanten og brer en dyne av musikk, video og tekst over publikum. Forestillingen foregår i en diger seng, et sted mellom dagen og drømmen, sier hun i en pressemelding.

Spjelkavik sier at kanskje det handler om å være ett med noe.

– Noe større, eller noen, som da vi ennå var et lite frø, et foster, tilbake til en begynnelse. Kanskje det handler om å drukne, om oppløsning. Det er stille før stormen. Vi kommer til å trenge hverandre i uværet. Du kan være en redningsvest i det uendelige blå, eller grunn tok til å tenne et nødbluss, sier hun poetisk.

Nikoline og Victoria jobber med teaterforestilling som har offisiell premiere under Festspillene i Harstad: – Forestillingen skal være intim og på sengekanten Andværing Nikoline Spjelkavik og teaterkompaniet Lost and Found Production, som hun driver sammen med Victoria Røising, gleder seg til å vise frem forestillingen Love and the Ocean.

– Fortryllende i rollen sin

Aurora Enoksen Moen, som snart er ferdig i første klasse ved Åse Montessoriskole, spiller rollen som The Idea of a Child i forestillingen.

– Aurora er fortryllende i rollen sin og proffere enn de fleste proffe vi kjenner. Dere som tenker på å se forestillingen kan bare begynne å glede dere til å høre Aurora sin lille sang, eller til det øyeblikket hvor hun blir forvandlet til en lanternefisk, sier Spjelkavik og Røising i pressemeldingen.

Musikalen er produsert i samarbeid med Figurteateret i Nordland, og duoen skryter av Preben Faye-Schjøll og resten av hans stab ved Figurteateret.

– Figurteateret har vært en perfekt rugekasse for «Love and the Ocean», med så mye love og så mye ocean. Takk til hele teamet som har vært formidable støttespillere hele veien, sier duoen.

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Fond for lys og bilde, samt Norsk Skuespillerforbund. Den er produsert i samrbeid med Figurteateret i Nordland, Festspillene i Nord-Norge, BIT Teatergarasjen og Dramatikkens hus.