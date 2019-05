24 arkitektkontor vil kjempe om å tegne «The Whale»

Andøy

– Vi er overveldet, sier Camilla Ilmoni i The Whale.

Mercell er det internasjonale firmaet som formidler invitasjonen til prekvalifiseringen. De melder at interessen for The Whale er overveldende. 120 firmaer har lastet ned/bedt om tilgang til materiell om storsatsingen.

Ambisiøst

– Vi skal lage et sted med hval i fokus, som verden ikke har sett maken til. Vi har jobbet med ambisiøse planer for The Whale i fire år og har stor tro på denne etableringen. Også utenfra har vi fått meget gode tilbakemeldinger på planene. Vi fikk nylig muligheten til å presentere The Whale for statsminister Erna Solberg. Også hun var svært positiv til nysatsingen.

Likevel var vi selvsagt spente på om arkitektene ville engasjere seg. Det ville de så til de grader, sier Ilmoni.

– The Whale har globalt potensial – The Whale har globalt potensial, og vår jobb blir å finne den rette miksen mellom det globale og noe man er komfortabel med lokalt, sier Philip Tefft, direktør for Ralph Appelbaum Associates (RAA) i London.

15 land

Norge og Danmark dominerer listen, men materiell har også blitt lastet ned av kontorer i følgende land: Spania, Nederland, England, USA, Tyskland, Østerrike, Sverige, Japan, Finland, Sveits, Frankrike, Italia og Filipinene

– Lista inneholder også flere globale kontorer med arkitekt-team i mange land, sier Ilmoni.

3. mai åpnet prekvalifisering. Ilmoni regner med at enda flere vil melde seg på i tiden fram mot fristen 3. juni, og forteller at det daglig kommer nye arkitekter til.

Fire finalister

Etter at prekvalifiseringen lukkes, skal det plukkes ut fire arkitektlag. Disse fire går videre til selve arkitektkonkurransen. De fire finalistene leverer sine forslag i Desember. Vi er veldig spente og har store forventninger, sier Camilla Ilmoni.