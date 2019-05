Krever at regjeringen får fortgang i Space Port-finansiering

Brevet i sin helhet

Regjeringens defensive holdning til bidrag for etablering av Andøy Space Port

I forbindelse med langtidsplanen for Forsvaret (LTP) vedtatt i november 2016 ble Andøya flystasjon og dens virksomhet vedtatt nedlagt og flyttet til Evenes lufthavn i Ofoten. I stortingsvedtaket lå det at Stortinget skulle iverksette og gjennomføre ekstraordinære tiltak for Andøy samfunnet. Blant annet pekte regjeringen og stortingsflertallet på blant annet den virksomhet som Andøy Space Center har i Andøy med droner og mulig etablering av et stort romsenter i Andøy.

Fra vedtaket og frem til i dag har det vært svært få konkrete tiltak som kan karakteriseres som ekstraordinære og som har kommet som følge av vedtaket i LTP 2016. Andøy Space Port med sitt prosjekt er absolutt det man kan kalle for ekstraordinære, og vil også bidra til at Andøysamfunnet kan gjenreises til ett livskraftig samfunn, samtidig som Norge løftes på dette felt. Slik lokallagene i Vesterålen ser det er det kun kommet en omstillingsbevilling og en svært gledelig økning hos NAROM. Ut over dette er det svært vanskelig å se hva stortinget og regjeringen har bidratt til.

I februar 2019 fremsendte Andøy Space Center søknad om 1,3mrd kroner for etablering av Andøy Space Port, med en start bevilling på ca 60 millioner kroner, slik at en kunne fortsette med videre utvikling og oppstart av prosjektet alt høsten 2019, og med mulig oppstart av anlegget i 2020. Ved levering av prosjektsøknaden ble det fra departementet gitt en lovnad om at en skulle arbeide raskt og effektivt med søknaden, for å forsøke å få søknaden behandlet i vårsesjonen i stortinget. Det er derfor med undring en leser «Det skal holde hardt med å få denne saken behandlet før sommeren 2019» ifølge statssekretæren.

For lokallagene i Vesterålen, er denne saken av stor betydning å få gjennomført så snart som mulig. En start bevilling på på 60 millioner kroner nå i 2019, vil bety at Andøy Space Port vil være en realitet allerede i 2020. Samtidig bør regjeringen gi en form for garanti for at regjeringen stiller seg bak søknaden på 1.3mrd kroner. Dermed gis både Andøy Space Center og regjeringen arbeidsro til både å realisere prosjektet, og for regjeringen også å arbeide for at andre private samarbeidsparter kan komme inn i prosjektet.

I media kan en lese at statsråd Rød Isaksen, ønsker å kvalitetssikre lønnsomheten i etableringen av Andøy Space Port, gjennom å finne miljøer som kan gjøre denne jobben. Etter lokallagenes synspunkt vil det være å utsette prosjektet, slik at dette ikke kan realiseres på kort sikt, samtidig som en slik kvalitetssikring muligens vil sette prosjektet i fare, og redusere lønnsomheten. Andøya kan med en utsettelse miste forspranget de har på konkurrerende lokasjoner i andre land. Lokallagene har tillit til at administrasjonen og styret i Andøy Space Center har den nødvendige og beste kompetanse til å gjøre disse lønnsomhetsvurderinger.

Med bakgrunn i dette ber lokallagene om at Fremskrittspartiets Stortingsgruppe arbeider for en rask og positiv løsning til det beste for Andøy samfunnet og Norge sin rolle på dette felt. Dette gjennom å påvirke at Regjeringen bevilger de nødvendige 60 millioner kroner i startbevilling, og gir garantier for at søknaden fra Andøy Space Center innvilges på 1.3 mrd kr.

Vi ber samtidig om at Fremskrittspartiets næringsfraksjon snarest mulig planlegger og gjennomfører ett besøk hos Andøy Space Center. Dette for å få en orientering og en befaring av både prosjektet og av Andøy Rakettskytefelt. Vi har også andre interessante prosjekter i denne regionen som kan besøkes samtidig.













Med vennlig hilsen

Andøy Fremskrittsparti Bø Fremskrittsparti, Øksnes Fremskrittsparti

Halvar Rønneberg (Sign.) Viggo Willassen(Sign.) Ken Reinholdtsen (Sign.)





Hadsel Fremskrittsparti Sortland Fremskrittsparti

Anders Samuelsen (Sign.) Paul Daljord (Sign.)













Kopimottakere:

Fremskrittspartiet Sentralstyre

Nordland Fremskrittsparti, fylkesstyre

Lokallagene i Vesterålen

Andøyposten, Bladet Vesterålen, Vesterålen Online