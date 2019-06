Bekrefter investering i militær infrastruktur

Andøy

I et svar til Senterpartiets Liv Signe Navarsete skriver forsvarssjef Frank Bakke-Jensen at de vurderer å søke Nato-finansiering av tre mindre prosjekter på Andøya. Det er snakk om en armeringsplattform, renovasjon av et ammunisjonslager og et prosjekt for rask oppbremsing av kampfly på rullebanen.

Ifølge Bakke-Jensen ble disse prosjektene fremmet overfor Nato i 2015, året før Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon og avhende infrastruktur og flystripe til sivile. Bakke-Jensen skriver at det er ventet at Norge kan få et samlet tilskudd fra Nato på omkring 40 millioner kroner til å dekke deler av disse tre mindre prosjektene.

– Eventuelt flere EBA-prosjekter på Andøya vil bli vurdert som en del av oppfølgingen av Forsvaret sitt konsept for alliert mottak, som omtalt i revidert nasjonalbudsjett, skriver Bakke-Jensen. Han opplyser også at Forsvarsbygg har fått fullmakt til å gjennomføre tiltak for å fase ut bruk av fossilt brensel til oppvarming på Andøya flystasjon.