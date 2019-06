Hvalsafari girer opp til jubileumsfest

Andøy

– Vi har lyst til å invitere både de safari-gjestene vi har denne dagen og andværingene til en skikkelig bursdagsfest, sier Geir Maan, daglig leder og hvalsafari-skipper i ei pressemelding.

Sammen med teaterklubben fra Dverberg inviterer Hvalsafari unge andværinger til et helt spesielt opptog i gatene på Andenes.

Gratis kake og is

– Vi håper flest mulig unger blir med i opptoget. Det er ekstra fint hvis du kler deg ut. Vi vil gjerne sette farge på Andenes denne lørdagen, sier Geir Maan.

– Opptoget ender opp ved hvalsenteret. Her byr vi gjestene på en skikkelig bursdagsfest. Det blir skattejakt for hele familien. En heldig vinner får en hvalsafari-tur for hele familien. Alle som kommer får gratis kaffe, vafler og kake og det blir is til alle ungen, lover Daniele Zanoni, markedssjef hos Hvalsafari.

Hvalsafari Quiz

Daniele er selv er quizmaster når det på kveldstid er klart for hvalsafari-quiz i Riggen dansebar.

Dersom Daniele spør om hvilke to år som har vært de beste for Hvalsafari gjennom 30 år er riktig svar 2016 og 2018 med rundt 18.000 passasjerer hvert år. Jubileumsfeiringen avsluttes med DJ Anders og dans hos Riggen dansebar, opplyses det.

Skryter av staben

Hvalsafari har forandret Andøy som turistmål, og ført til et løft for reiselivet i hele regionen hevdes det i pressemeldingen. Kai Breivoll, seniorrådgiver i reiselivssatsingen hos Nordland fylkeskommune har beskrevet Hvalsafari som noe så sjeldent som en trafikkskapende attraksjon. Det er få attraksjoner i Nord-Norge som har dette stempelet.

– Jeg går ikke rundt å tenker over at vi har forandret reiselivet her, men jeg husker jo godt tida da vi sperret øynene opp i Andøy når vi så en bobil, sier Geir Maan.

Knallhard jobb

– Daniele Zanoni gjør en meget viktig jobb med marked og salg. Når vi på vintertid ser at gatene i Andenes er fylt med italienske turister, er det fordi en mann har jobbet hardt for å dem hit. Hvalsafari har en utrolig flott stab. Vi er et lag her på huset som jobber knallhardt hver dag for at våre kunder skal få en uforglemmelig opplevelse, sier Geir Maan. Han har selv stått ved roret på hver eneste tur med M/S Reine side 1992. Han har sett ti-tusenvis av hvaldykk fra brua på denne klassiske båten.

Bildetekst: