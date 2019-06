Torsdag åpner Tufte-parken på Andenes

Andøy

Det har gått ganske fort fra idé til realisering for Tufteparken på Andenes. Wiik og Andenes vel har skaffet til veie over 900.000 kroner for å finansiere parken og for noen uker siden ble spaden satt i jorda. Nå er det kun detaljer som gjenstår.

– Vi skal fylle på jord og få lagt gress rundt parken slik at sand ikke dras inn på kunstdekket. Også skal vi få opp informasjonsskiltene, sier Wiik.

Eidissen Consult AS og Adolfsen Group sørget for at de siste pengene til parken kom på plass, men det er mange som har sponset prosjektet.

Sparebank1 Nord-Norge har gitt 500.000 kroner. Vider har Montér, Elektro installasjon AS, Samskap/Andøy kommune, Andenes utmarksfellesskap, Andøy Energi AS, Karstein Kristiansen Ferdigbetong og Andøytorv bidratt med penger eller varer og tjenester.

Solsvik åpner

Torsdag klokken 18.00 inviteres det til åpning av treningsparken.

Det er ordfører Jonni Solsvik som skal sørge for snorklippingen og han skal også prøve noen av treningsapparatene – under kyndig instruksjon.

Dersom varselet til yr.no er til å stole på, ser det også ut til å bli fint vær med tosifret antall grader på gradestokken når åpningen skal skje.