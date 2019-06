Rigger Andøya flystasjon for mottak av allierte jagerfly

Andøy

Mandag skrev VOL at regjeringen vurderer å søke Nato om 40 millioner kroner til en armeringsplattform, renovasjon av et ammunisjonslager og et prosjekt for rask oppbremsing av kampfly på rullebanen (RAG).

I en orientering til Andøy kommune om grunnlaget for nedleggingsvedtaket i 2016, er det opplyst at et dobbelt sett med RAG er prissatt til 150 millioner kroner.

På spørsmål om det er dette prosjektet det nå vurderes å søke Nato-midler til, svarer underdirektør Ann Kristin Salbuvik i forsvarsdepartementet at forskjellen er at Nato-prosjektet ikke omfatter RAG til tverrvindbanen.

– Etter det vi erfarer finnes det allerede en rekke armeringsplattformer på Andøya flystasjon. Hva er formålet med den nye, og hvilke flytype er den tiltenkt?

– Prosjektet omfatter armeringsplattform i nordenden av rullebanen for kampfly/jagerfly. Enten ved å etablere ny plattform eller renovere eksisterende dekke. Endelig løsning og omfang er ikke detaljprosjektert, svarer Salbuvik.

– Hva er de nasjonale totalkostnadene ved de tre prosjektene. Investering, drift og vedlikehold i et 20-årsperspektiv?

– Nato dekker det alt vesentlige av investeringskostnadene, men om Norge velger en dyrere RAG enn Nato-standard må vi nasjonalt betale mellomlegget. De tre prosjektene antas å ha lave nasjonale driftskostnader i en beredskapsrolle, svarer Salbuvik.

– Hvorfor gjør regjeringen investeringer med bruk av NATO-midler på en flyplass som Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal avhende i 2023?

– Å forberede at Andøya skal ha en beredskapsrolle innebærer ikke at regjeringen endrer sin politikk eller gjør om på Stortingets vedtak om Andøya, svarer Salbuvik