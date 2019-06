Slik kan nytt teaterhus på Dverberg bli seende ut

Andøy

Det opplyser 8485 Teater i ei pressemelding.

Rundt 50 nysgjerrige møtte opp på allmøte da 8485 Teater presenterte sitt forprosjekt mandag 3. juni.

Forprosjektet 8485 Teater har siden april 2018 vært drevet av Nikoline Spjelkavik, Victoria Røising, Per Magnus Barlaug og Katrine Strøm. Målet med prosjektet, som skal avsluttes til sommeren, er å se på muligheten for å bygge et profesjonelt teaterhus tilknyttet Teaterklubb’81 og Dverberg Samfunnshus. Både Samskap og Norsk Kulturråds ordning Rom for Kunst har støttet forprosjektet.

– At både lokale og nasjonale aktører har vist interesse for prosjektet har vært avgjørende for at vi turte å gå inn i det, sier Per Magnus Barlaug.

Prosjektgruppen innledet møtet med å presentere arbeidet de har gjort gjennom det siste året. Som en del av forprosjektet har prosjektgruppen besøkt teatre i inn- og utland som på ulike måter har vært til inspirasjon for det de selv håper å starte.

– Det har vært en utrolig lærerikt å møte noen av de mest spennende teaterhusene i landsdelen, landet og i Belgia. I møtene har vi fått tips og triks, og mange advarsler om potensielle fallgruver, forklarer Barlaug.

Arkitekttegninger

Det kanskje de fleste på møtet var nysgjerrige på var avsløringen av arkitekttegningene av det potensielle nybygget. Tegningene er det TIND Arkitektur i Svolvær som står for, og skissene viser et teaterhus som knytter det gamle samfunnshuset på Dverberg sammen med den nye teaterscenen. I skissene er det også tegnet ut blant annet en stor foajé, kontorlokaler og takterrasse med muligheter for både uteservering og solcellepanel. Rundt hele bygget går en bølgeformet fasade.

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med arkitektene, sier Nikoline Spjelkavik og fortsetter:

– Det aller beste er at de har forstått så godt hvilken betydning samfunnshuset allerede har, og utarbeidet et konsept som kombinerer det gamle og det nye. I tillegg har konseptet rom til flere ting som folk både på Dverberg og i hele kommunen kanskje ønsker seg.

God respons fra publikum

Planene ble tatt svært godt imot på allmøtet. Da det ble åpnet for diskusjon og kommentarer var det første spørsmålet fra salen: «Når skal vi få lov til å klappe for de flotte tegningene?», hevdes det i pressemeldingen.

Det kom også ønsker og tips fra salen til bygget. Kino, bibliotek, leiligheter og lydstudio var forslag fra salen som også prosjektgruppen innrømmet å ha tenkt på som muligheter.

Noen få utfordringer som mindre havutsikt for nærliggende boliger og potensielt manglende parkeringsplasser ble også diskutert.

Ordfører i Andøy kommune Jonni Solsvik var også tilstede på møtet. Han har allerede fulgt forprosjektet tett som en del av styringsgruppen. På møtet understreket han hvor viktig dette prosjektet er for hele kommunen, og at i møtet med realitetens utfordringer, i alt fra finansiering til parkeringsplasser, er det viktig å ikke gå på akkord med den store visjonen.

Samfunnshuset som en helhet

Både styret i Dverberg samfunnshus og Dverberg Vel som eier huset var godt representert på møtet. I diskusjonen i etterkant av 8485 Teater sitt framlegg ble det lagt vekt på viktigheten med å se det gamle og det påtenkte nye i sammenheng, for å sikre at Samfunnshuset også på sikt kan være en viktig møteplass for hele øya. I en kommentar fra styreleder i samfunnshuset, Odd Roger Enoksen, kom det frem at Teaterklubb’81 er den viktigste inntektskilden til samfunnshuset, og at teaterklubben og nytenkning er avgjørende for videre drift.

En ære og et forventningspress

Prosjektgruppen la ikke skjul på at et hovedprosjekt er en drøm som er litt skummel å drømme. Målet om et topp moderne visnings- og produksjonssted for scenekunst rett ut i havgapet er langt ifra lett oppnåelig.

– Det er nesten skumlere når vi i dag har fått så god respons, og når så mange heier på oss, forventningspresset er jo enormt! Samtidig er det en ære å få være med på å kunne definere fremtiden til Andøy som kulturkommune, sier Nikoline Spjelkavik.

– Ja, det er viktig for oss å understreke at uansett hvor mye vi håper og jobber for at det nye teaterhuset skal bli en realitet, så er det foreløpig snakk om å undersøke om et hovedprosjekt kan være gjennomførbart. Særlig når det kommer til finansiering av både bygg og drift er det mange store spørsmålstegn og en del problemstillinger å finne ut av. Men hadde det ikke vært kult?, avslutter Victoria Røising.