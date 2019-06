Hvalsafari AS 30 år:

– Glede, lærerikt og veldig artig

Lørdag markerte Hvalsafari AS at det er 30 år siden selskapet ble etablert. Siden oppstarten i 1989 har noen hundre tusen turister vært på havet utenfor Andenes for å se kval. – Det har vært veldig artig, sier Geir Maan.